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探索太陽系外行星 歐洲發射太空望遠鏡

2019-12-18 22:02中央社 巴黎18日綜合外電報導

搭載太空望遠鏡的聯合號火箭（Soyuz）於當地時間上午5點54分（格林威治時8時...
搭載太空望遠鏡的聯合號火箭（Soyuz）於當地時間上午5點54分（格林威治時8時54分）從圭亞那太空中心升空。圖翻攝自YouTube頻道「European Space Agency ESA 」
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根據執行發射任務的阿利安太空公司（Arianespace）傳送的直播影像，歐洲太空總署（ESA）負責探索太陽系外行星的一座太空望遠鏡，今天從法屬圭亞那（Guiana）發射升空。

法新社報導，搭載太空望遠鏡的聯合號火箭（Soyuz）於當地時間上午5點54分（格林威治時8時54分）從圭亞那太空中心升空。由於發生技術問題，較原定計畫晚了一天發射。

這支孔徑30公分望遠鏡的設計目的，在於測量太陽系以外眾多「系外行星」的密度、組成和大小。

根據歐洲太空總署，名為「系外行星特性探測衛星」（CHaracterising ExOPlanet Satellite, CHEOPS）的此太空望遠鏡，將觀測已知有行星繞行的明亮恆星。

2019年諾貝爾物理學獎得主奎洛茲（DidierQueloz）昨天告訴法新社，這項任務「代表朝著更深入了解我們所發現這些奇特行星的天體物理學邁進一步，而在我們所處的太陽系中不存在這類奇特行星。」

奎洛茲和同事梅爾（Michel Mayor）1995年10月在法國南部的一座天文台利用專門訂製的望遠鏡，觀測到體積與木星相仿的氣態行星飛馬座51b（51 Pegasus b），在距離太陽約50光年外，繞行類太陽恆星飛馬座51（51 Pegasi）。此後天文學家在銀河系內發現超過4000顆系外行星。

這是俄羅斯打造的聯合號火箭今年第3次升空。

聯合號火箭昨天因據稱是發射裝置「異常」，在最後升空前倒數1小時25分中斷發射。

系外行星特性探測衛星將更深入了解這些行星的構成成分。

這對長期探索外星生物生存所需環境的研究是重要步驟，對解開地球起源謎團的也至關重要。

這顆衛星將在距地表700公里處繞行地球，研究數光年外繞行星運行的岩塊。

歐洲太空總署科學主任局哈辛格（GüntherHasinger）昨天告訴法新社，這項行動希望能「拼湊出系外行星的全家福照片」。

奎洛茲表示，系外行星特性探測衛星不太可能解決天體物理學的「聖杯」，即在其他星球上究竟是否存在生命。

他說：「不過，為了理解生命起源，我們必須了解這些行星的地球物理學。這就好像是我們正朝巨大階梯踏上第一階。」

太空太陽系火箭俄羅斯

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