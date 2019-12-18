星二代為肥爸狠瘦39kg變V臉正妹！以身作則證天生胖都可能減

李龍植一直身形肥胖，女兒李秀敏亦遺傳了他，自小是一名胖妹。（Channel A節目截圖） 分享 facebook 「天生肥」再不是懶人的藉口，韓國一個星二代就證明努力減肥，都可以擺脫DNA的影響。67歲的韓國諧星李龍植日前拍攝綜藝節目時，提到本來同是圓碌碌模樣的女兒，為了向他證明天生肥胖都可以瘦下來，因而以身作則決心減肥，狠撇39公斤（86磅）成健康美女。

李龍植一直身型肥胖，女兒李秀敏亦遺傳了他，自小是一名胖妹。過往李龍植曾帶女兒上節目亮相，兩人同是體型壯碩、臉蛋圓碌碌，兩父女像「餅印」一樣，非常討人歡喜。不過日前播出的節目中，李龍植提到女兒成功減磅的故事，她由高峰期的80公斤（176磅）減至41公斤（90磅），狠狠減去39公斤（約86磅）。

原來李秀敏決心減肥不是為了自己，李龍植憶述其父親因心肌梗塞過世後，他身體亦出現毛病，女兒當時在手術室外不斷祈禱，「看着女兒的眼睛，感受到了家人的力量。」，李秀敏看着失去健康的爸爸，下定決心減肥，除了令自己變得美麗，更希望證明「我們的DNA也減得下來」，這樣爸爸也可以開始減肥。李龍植亦被女兒感動，許下承諾開始減重計劃。

李龍植提到女兒成功減磅的故事，她由高峰期的80公斤（176磅）減至41公斤（90磅），狠狠減去39公斤（86磅）。（ig「leeyongsik」圖片） 分享 facebook

延伸閱讀：

【英國王室】比阿特麗斯公主訂婚被指第三者？昔日10年情苦戀無果

黑龍江「赤紅狐狸」影片爆紅 被踢爆偷片調色造假 官媒中伏道歉

文章授權轉載自《香港01》