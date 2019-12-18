兔唇少女「被批不祥」求職失敗！整容後「雪膚+電眼」人生逆轉

23歲女生Nguyen Tinh來自越南清化省農貢縣，出生時就患有兔唇。（fb「Tình Tũn」圖片） 分享 facebook 兔唇孩子一出世就不一樣，因長相經常影響到自己生活和人際關係。越南一名23歲女子天生患有兔唇，從小因長得醜而被鄰居和同輩取笑，長大後又找不到工作，直至今年獲邀請參加一個電視節目改變人生，電視台資助她免費整容，做完手術回家後連媽媽都說認不出來，最後更激動得相擁而哭。

23歲女生Nguyen Tinh來自越南清化省農貢縣，出生時患有兔唇，當時鄰居們覺得她是不祥之兆，後來經過手術後，Tinh的兔唇沒那麼嚴重，但鼻子、嘴和下巴還是歪的，長了牙齒後更顯得參差不齊。

Tinh因長相問題從小被身邊同輩排擠，又給她取了一大堆和外貌相關的花名。畢業後長相繼續為她帶來困擾，找不到工作，更別說要找男朋友。因此她萌生整容的想法，希望能做兼職賺錢，有朝一日改變自己的長相。

後來得知當地一個整容節目正招募外貌令生活有困擾的參加者，Tinh決心報名了，還有幸被選中，可以免費做整容手術。這次整容手術一共做了修復唇裂、矯正額骨、隆鼻和眼睛手術等等，共4.45億越南盾（約港幣14.9萬元）。

經過4個月的恢復後，脫胎換骨的Tinh不僅變得漂亮性感，更增強了自信心。Tinh終於回到家鄉，特意到街市找到正在買菜的母親，媽媽一轉身看到面前這個漂亮的女兒，淚水就忍不住湧出來，母女二人相擁哭了。整容後的Tinh人生大逆轉，目前已找到合適的工作，相信自己能夠找到男朋友。

不過Tinh的故事引起網上熱議，有網民認為整容是必要的一步，因樣貌已嚴重影響生活和工作，而且自信心都受損，並祝褔Tinh可以有一個全新的人生。

整容後的Tinh人生大逆轉。（fb「Tình Tũn」圖片） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》