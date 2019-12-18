獨特的睡覺秘訣 教授女兒成功考上醫學院

日本醫師指出，睡眠對於考生而言非常關鍵。示意圖/Ingimage 分享 facebook

考取醫學院向來是許多考生的夢想，然而能進入醫學院就讀，可說是難上加難。日本小兒科醫生成田奈緒子，就在《President Family 醫學院升學大百科》一書中，透露了自己的女兒如何運用「充分睡眠」，考上夢寐以求的醫學院。

成田奈緒子是小兒科醫生，同時也是文教大學教育學院的教授，長期研究腦部發展和睡眠之間的關係。不只自己在報考醫學院的時候貫徹了早睡早起的原則，在教育家中獨生女佳奈子時，也不忘記這個原則。如今，在經過一年重考以後，佳奈子已經如願以償考上了德島大學醫學院。

睡眠的好處：強化記憶與提高抗壓性

成田醫生指出，睡眠之所以不可缺少的原因有二：第一是為了讓學習的內容充分吸收，將「輸入」進腦中的知識歸類、整理、記憶，倘若沒有充足的睡眠，這些知識就會無法儲藏起來。

「睡眠一般分為淺眠的非快速動眼期跟熟睡的快速動眼期，要完整經歷過這兩個時期，才算是完成一個循環的睡眠，平均花費九十分鐘。而一般人一天必須要睡滿四個循環，也就是六個小時以上，才有辦法將記憶儲藏下來。」

另一個重要的原因，是因為睡眠能夠「增強抗壓性」。成田醫生指出，大腦中跟抗壓性最有關的部分是所謂的「前額葉」，「我個人會把這個部分暱稱為『心理腦』，因為它是整理、控制感情的部分。而對於前額葉運作而言，最重要的就是充足的睡眠。如果沒有讓前額葉充分運作，很容易就會陷入低潮、憂鬱的狀態，而變得無法思考。」

正因為有足夠的抗壓性，成田醫生的女兒佳奈子，才能在高三落榜時，迅速振作，燃起鬥志，決心重考。

「充足睡眠」的生活規劃

然而，即使了解到睡眠的重要性，許多人還是無法確保自己能夠在一天之中安排出六個小時以上的睡眠時間。因此，成田醫生也為讀者們披露了女兒佳奈子在考前的生活規劃方式。

在就讀私立完全中學時的佳奈子，是從高二開始準備醫學院的報考，每天的睡眠時間是從晚上六點半到凌晨兩點，起床後就開始唸書，到六點後再開始進行早餐和上學的準備。在重考衝刺班時，則將睡眠時間改為晚上九點到早上四點。

高三時期的佳奈子，從晚上六點半睡到隔天早上兩點。起床後唸書到六點。進行早餐準備、用餐和上學的準備，七點半到校，下午五點回家洗澡、吃晚餐，六點半入睡。圖／ President Online 分享 facebook

佳奈子對於「睡眠充足」這件事，自己也有深刻的體悟。

「高二的時候，期中考前都會少睡一個小時來念書，結果之後連續三天精神都很差，早餐也吃不下，也沒辦法跟家人好好說話。完全感受到了，少睡有多麽不適合我。」

由於睡眠時間必須比其他人更長，因此佳奈子決定要提升讀書時間的「品質」。「人家都說考生在暑假至少要讀書四百個小時，我想說我的時間比別人少，那就要比別人專心兩倍！」

被問到會不會因為讀書時間比別人少而焦慮，佳奈子回答：「從來不會。我覺得只要照著自己的生活模式去讀書，就絕對會考上。」

維持充足睡眠生活的訣竅

對於維持「充足睡眠」的生活方式，成田母女的訣竅不是「早睡」，反而是從「早起」開始。突然要求自己早睡，一來也很難睡著，二來會讓自己為晚上浪費掉的時間焦慮，反而會讓睡覺這件事成為壓力來源。

「比方說，如果是晚上十二點睡覺的人，就先要求自己隔天要六點起來。白天也不可以打瞌睡。如此一來隔天就可以早點睡著，慢慢養成睡眠的習慣。」由於每個人精神最好的時間並不相同，因此必須在維持每天七小時睡眠的同時，摸索最適合自己睡覺的時間。

此外，為早起而準備的「獎勵」也是必要的，「可以吃自己喜歡的點心、聽喜歡的音樂，以自己喜歡的東西做為早起的動機。」

成田醫生也提醒讀者，為了習慣這種「充足睡眠」的生活，早起的習慣至少必須維持一個星期，最好是維持一到三個月，才更能看到效果。