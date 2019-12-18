助產士來不及接醫生沒反應 男嬰一出世摔地撞頭死

蒙德拉貢（右）親眼目睹愛子頭部著地的可怕意外。圖擷自 Facebook 分享 facebook

阿根廷26歲女子斯特凡妮婭（Stefania）上周四（12日）在瓜萊瓜伊丘市（Gualeguaychu）一間診所分娩，醫護人員不斷囑她出力把胎兒推出來，豈料男嬰出世的一刻卻無人伸手接住，導致男嬰頭部著地重傷，轉送醫院途中不治。

斯特凡妮婭的29歲丈夫蒙德拉貢（Claudio Mondragon）親眼目睹這宗可怕意外，他表示，當日妻子在Sanatorio Pronto診所分娩，「斯特凡妮婭在陣痛中，孩子快要出世，而他們（醫護人員）著她出力推，把胎兒推出來；結果我的兒子瓦倫蒂諾（Valentino）真的很快就出來了，但沒有人接住他，他摔到地上，助產士沒有時間接住他，婦科醫生也沒有反應。之後他們便把瓦倫蒂諾從地上撿起來，放入一個育嬰箱內，然後帶去另一間醫院。」

瓦倫蒂諾是被轉送往巴拉那市（Parana）的聖羅克醫院（San Roque Hospital）急救，可惜在抵達醫院前已證實不治。初步的驗屍報告指出，事發時瓦倫蒂諾頭部先著地，以致腦部受創身亡；警方已展開調查，以判斷瓦倫蒂諾的死是否涉及醫療過失。

瓦倫蒂諾如今已被埋葬在父母家鄉瓜萊瓜伊丘市附近，親友紛紛在Facebook上表達哀悼，蒙德拉貢的一名朋友稱：「你們要保持堅強，希望當能盡快找出應該為此悲劇負責的人。」

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文章授權轉載自《香港01》