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不只「不支持」外還要「防止NHK傷害」 日本政黨名有夠怪

2019-12-17 16:47聯合新聞網 綜合報導

網友在PTT列舉日本特別政黨名稱，其中防止NHK傷害黨頗受其他網友討論。圖擷自P...
網友在PTT列舉日本特別政黨名稱，其中防止NHK傷害黨頗受其他網友討論。圖擷自PTT 八卦版
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台灣2020選舉在即，今年小黨競相參選，除了幾個比較常出現在新聞版面的政黨外，還有些比較不為人熟知的政黨。而台灣的鄰居日本，也有些名字相當奇特的政黨。就有網友在PTT論壇上分享日本「名字很怪」的政黨，令網友大開眼界。

網友14日在PTT八卦版上，以「日本一堆名字很怪的政黨？」為題發文。原po說「日本怎麼一堆奇怪的政黨」，在他舉的例子當中，包括在日本眾議院擁有一個席次的「保護國民防止NHK傷害黨」；還有在今年成立，並在參議院獲得席次的「令和新選組」；及其他像是「開星論之UFO黨」、「不支持黨」、「理所當然黨」、「Smile黨」等各式不同的政黨。

網友看完後，有人對日本不同政黨名字表示大開眼見，也有人舉出其他特殊政黨名，「少列了最強的維新之會」、「歐派（おっぱい）黨（乳房的日文口語，音似中文的歐派）」、「令和新選組感覺很帥啊」，也有人對於防止NHK傷害黨很有趣，「NHK那個是什麼啦」、「NHK真的是國民公敵」。

另外也有網友表示台灣也有名字特殊的政黨，「台灣也有阿」、「歡樂無法黨表示」，「唯一支持金色力量」、「國會監督聯盟？統一促進黨？喜樂島？中國國民？哈囉？」、「你可能不了解台灣，台灣上百個黨，比這更多奇怪名字」。

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