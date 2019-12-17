影／健身車廣告挨轟 女主角現身緩頰：我表情害的

美國知名健身器材公司Peloton智能飛輪耶誕節廣告惹爭議，影片中女主角被網友說看起來眼神驚恐，好像在求救。有網友更直言「收到這禮物我只想離婚！」女主角莫妮卡·魯伊斯（Monica Ruiz）在沉默3周後現身受訪表示，都是她的表情害的。

健身器材公司Peloton所推出耶誕節廣告「會給你回報的禮物」中，老公送給身材纖細的老婆一台智能飛輪，老婆一整年間努力健身並紀錄過程，最後感謝老公。但這看似溫馨的影片，卻被網友批評女主角神情慌張，眼神略帶恐懼，宛如是在演驚悚美劇《黑鏡》。網友也批廣告充滿性別歧視，是在逼迫女性更「健康」，強迫妻子符合丈夫的期待，更讓網友怒酸：「收到這禮物我只想離婚！」

影片中的女主角魯伊斯在沉默3周後，終於接受《NBC》節目《TODAY》專訪。她頗有想要替Pelton扛下責任，幽默表示「都是我的表情害的」，認為是自己的眉毛讓她看起來不自然。魯伊斯也指出，本以為整個風波很快就會過去，所以之前才拒絕受訪，但沒想到風波持續這麼久，有人還替她亂發言，所以才決定出面澄清。