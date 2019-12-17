城市冷知識／為什麼巴黎男一直攻擊街頭垃圾桶？

這真的是小便斗。圖片來源：Uritrottoir官方網站 分享 facebook

走在法國巴黎塞納河邊，想悠閒欣賞河畔風光，結果突然有名男子走近街頭的垃圾桶，對著滿載觀光客的遊船… …就地解放？

台灣的確流傳過民眾在捷運站垃圾桶隨意小便的新聞，那法國人呢？

先別衝動檢舉！

其實，這形似街頭垃圾桶、又有醒目紅銀配色的裝置，正是「男用小便斗」沒錯。

而且露天小便斗還分不同尺寸。圖片來源：Uritrottoir官方網站 分享 facebook

2018年，法國政府在巴黎裝設了名為「Uritrottoir」的公共裝置，法文原意是「小便」與「人行道」二字的合體——名副其實的露天小便斗，為路人解決內急問題。

想使用露天小便斗前，先認明這個標誌。圖片來源：Uritrottoir官方網站 分享 facebook

特別的是，這座露天小便斗標榜「環境友善」，上方能種植花花草草、增添城市綠意；下方則堆放吸收尿液的稻草、木屑，既可除臭，還能再製成堆肥、供應給城市裡的公園施肥。

塞納河畔就地解放，是巴黎的浪漫還是爭議？

能讓人面對塞納河就地解放，這項設施到底是浪漫還是沒品味？美聯社 分享 facebook

但為何政府寧願設置露天小便斗，讓法國男人在大庭廣眾下，幾無遮攔地解開拉鍊？

「因為，如果我們什麼都不做，男人就會直接尿在街上。」巴黎市長Ariel Weil開門見山地說。

巴黎廁所確實不好找，就算找到，可能還要付費。不過，2006年起，巴黎街頭設置超過四百組名為「Sanisettes」的免費男女公廁；還有人推薦使用找廁所APP「Flush – Toilet Finder & Map」，能幫忙找出離你最近的廁所。

但根據衛報報導，巴黎當局為了解決男性容易隨地小便、導致尿騷味瀰漫街道的公共衛生問題，仍決定裝設數座露天小便斗。

開辦以來，這項裝置的確獲得不少男性支持；還有人特別感謝——一時找不到免費公廁時，這座露天小便斗即刻救援，幫了大忙。

然而，政府的好意也引來在地居民大力反彈，反對派認為這項設施「太沒品味、有礙觀瞻」，加上露天小便斗隱蔽性不足，可能衍生其他社會問題或破壞居住環境。

同時，女權主義團體也質疑，露天小便斗根本是性別歧視的荒謬裝置，應該讓男人善用公廁，而不是讓社會共同承擔這群無法自控膀胱的男人。

巴黎露天小便斗超有歷史，還曾是同志聖地、情報交換站？

1865年巴黎街頭的露天小便斗。圖片來源：Charles Marville 分享 facebook

但若回顧歷史，會發現露天小便斗不全然是現代人類的突發奇想，還在巴黎歷史占有一席之地。

早在1834年，露天小便斗便曾在巴黎登場。

當時，一位官員因看不慣街道充滿垃圾、人們隨地解放，下令設置逾四百個露天小便斗，希望挽救這座臭氣沖天的城市，而這些小便斗又被命名為「Vespasienne」。

1865年的巴黎露天小便斗，上方還有當時的廣告。圖片來源：Charles Marville 分享 facebook

後來，露天小便斗還一度成為同志密會場所、納粹德國占領巴黎時的情報交換站，乘載不少這座城市的重要歷史記憶。

巴黎最後一座19世紀露天小便斗已變成歷史景點。圖擷自 LPLT 分享 facebook

跨入20世紀，政府才逐漸因公共衛生因素撤除露天小便斗。目前僅存的Vespasienne位於「La Santé監獄」外，在地圖上搜尋「The last public urinal in Paris」即能找到定位，還常有遊客前來朝聖留影。

沒想到，來到21世紀，就算有了隱密性高的公廁，露天小便斗又敗部復活，甚至升等成循環永續的進化版。

看到這裡，是不是覺得上廁所真是最重要的小事，開始珍惜起隨處有免費乾淨廁所的台灣？

「全文轉載自未來城市(城市冷知識#02｜為什麼巴黎男一直攻擊街頭垃圾桶？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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