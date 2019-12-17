親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

城市冷知識／為什麼巴黎男一直攻擊街頭垃圾桶？

2019-12-17 11:28未來城市@天下 文．許鈺屏

這真的是小便斗。圖片來源：Uritrottoir官方網站
這真的是小便斗。圖片來源：Uritrottoir官方網站
分享

走在法國巴黎塞納河邊，想悠閒欣賞河畔風光，結果突然有名男子走近街頭的垃圾桶，對著滿載觀光客的遊船… …就地解放？

台灣的確流傳過民眾在捷運站垃圾桶隨意小便的新聞，那法國人呢？

先別衝動檢舉！

其實，這形似街頭垃圾桶、又有醒目紅銀配色的裝置，正是「男用小便斗」沒錯。

而且露天小便斗還分不同尺寸。圖片來源：Uritrottoir官方網站
而且露天小便斗還分不同尺寸。圖片來源：Uritrottoir官方網站
分享

2018年，法國政府在巴黎裝設了名為「Uritrottoir」的公共裝置，法文原意是「小便」與「人行道」二字的合體——名副其實的露天小便斗，為路人解決內急問題。

想使用露天小便斗前，先認明這個標誌。圖片來源：Uritrottoir官方網站
想使用露天小便斗前，先認明這個標誌。圖片來源：Uritrottoir官方網站
分享

特別的是，這座露天小便斗標榜「環境友善」，上方能種植花花草草、增添城市綠意；下方則堆放吸收尿液的稻草、木屑，既可除臭，還能再製成堆肥、供應給城市裡的公園施肥。

塞納河畔就地解放，是巴黎的浪漫還是爭議？

能讓人面對塞納河就地解放，這項設施到底是浪漫還是沒品味？美聯社
能讓人面對塞納河就地解放，這項設施到底是浪漫還是沒品味？美聯社
分享

但為何政府寧願設置露天小便斗，讓法國男人在大庭廣眾下，幾無遮攔地解開拉鍊？

「因為，如果我們什麼都不做，男人就會直接尿在街上。」巴黎市長Ariel Weil開門見山地說。

巴黎廁所確實不好找，就算找到，可能還要付費。不過，2006年起，巴黎街頭設置超過四百組名為「Sanisettes」的免費男女公廁；還有人推薦使用找廁所APP「Flush – Toilet Finder & Map」，能幫忙找出離你最近的廁所。

但根據衛報報導，巴黎當局為了解決男性容易隨地小便、導致尿騷味瀰漫街道的公共衛生問題，仍決定裝設數座露天小便斗。

開辦以來，這項裝置的確獲得不少男性支持；還有人特別感謝——一時找不到免費公廁時，這座露天小便斗即刻救援，幫了大忙。

然而，政府的好意也引來在地居民大力反彈，反對派認為這項設施「太沒品味、有礙觀瞻」，加上露天小便斗隱蔽性不足，可能衍生其他社會問題或破壞居住環境。

同時，女權主義團體也質疑，露天小便斗根本是性別歧視的荒謬裝置，應該讓男人善用公廁，而不是讓社會共同承擔這群無法自控膀胱的男人。

巴黎露天小便斗超有歷史，還曾是同志聖地、情報交換站？

1865年巴黎街頭的露天小便斗。圖片來源：Charles Marville
1865年巴黎街頭的露天小便斗。圖片來源：Charles Marville
分享

但若回顧歷史，會發現露天小便斗不全然是現代人類的突發奇想，還在巴黎歷史占有一席之地。

早在1834年，露天小便斗便曾在巴黎登場。

當時，一位官員因看不慣街道充滿垃圾、人們隨地解放，下令設置逾四百個露天小便斗，希望挽救這座臭氣沖天的城市，而這些小便斗又被命名為「Vespasienne」。

1865年的巴黎露天小便斗，上方還有當時的廣告。圖片來源：Charles Mar...
1865年的巴黎露天小便斗，上方還有當時的廣告。圖片來源：Charles Marville
分享

後來，露天小便斗還一度成為同志密會場所、納粹德國占領巴黎時的情報交換站，乘載不少這座城市的重要歷史記憶。

巴黎最後一座19世紀露天小便斗已變成歷史景點。圖擷自LPLT
巴黎最後一座19世紀露天小便斗已變成歷史景點。圖擷自LPLT
分享

跨入20世紀，政府才逐漸因公共衛生因素撤除露天小便斗。目前僅存的Vespasienne位於「La Santé監獄」外，在地圖上搜尋「The last public urinal in Paris」即能找到定位，還常有遊客前來朝聖留影。

沒想到，來到21世紀，就算有了隱密性高的公廁，露天小便斗又敗部復活，甚至升等成循環永續的進化版。

看到這裡，是不是覺得上廁所真是最重要的小事，開始珍惜起隨處有免費乾淨廁所的台灣？

「全文轉載自未來城市(城市冷知識#02｜為什麼巴黎男一直攻擊街頭垃圾桶？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

延伸閱讀

34種可能會被AI取代工作，為什麼「主管」也是其中之一？

4235坪！巴黎將現世界最大屋頂農場

塞納河巴黎法國
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

涉擅自拔管企圖殺夫 辛巴威副總統選美皇后妻被捕

2019-12-17 09:06

14歲少年誤觸「蘇聯炸彈」慘死 爸淚崩：遺體剩頭和胸

2019-12-16 19:14

F1賽車前老闆女兒豪宅遭竊 50分鐘損失價值20億珠寶

2019-12-16 18:10

24年前嫩照被媽出賣！馬斯克自曝去垃圾場撿零件修車

2019-12-16 17:24

奧地利大師克林姆失竊23年名畫 園丁在外牆下疑似找到了

2019-12-16 16:33

澳洲熱浪侵襲 溫度飆紀錄影響國安

2019-12-16 15:05

乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

2019-12-16 14:54

全球最紅YouTuber宣布2020年暫退 拍片訴「我好累」

2019-12-16 14:39

5大選美非裔全拿 牙買加佳麗世姐后冠

2019-12-16 13:21

現代又華麗！朝鮮平壤地鐵大翻新 告別昏暗讓人眼睛一亮

2019-12-16 13:21

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:47

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

全球最紅YouTuber宣布2020年暫退 拍片訴「我好累」

2019-12-16 14:39

多國紙鈔逃走中 央行扮柯南追查真相

2019-12-17 00:52

乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

2019-12-16 14:54

男遭蛇咬竟以牙還牙 最後結局超展開

2019-12-16 16:33

不止經濟！美官員指中國這一方面正因關稅面臨龐大考驗

2019-12-16 18:36

哥大女遭劫殺 白思豪、家屬批：大麻言論殘酷無情！

2019-12-17 05:13

歐巴馬：女性無疑優於男性 全球問題多來自掌權老男人

2019-12-16 17:26

美國狂徒「行刑式」殺警！朝頭部連轟10槍 行兇片段曝光

2019-12-16 20:59

再過27年 這個國家可能以單人家庭最常見

2019-12-17 00:57

台韓鋼材越南加工輸美 美終裁祭最高456％關稅

2019-12-17 07:04

24年前嫩照被媽出賣！馬斯克自曝去垃圾場撿零件修車

2019-12-16 17:24

3年製造萬條假新聞 美國最大亂源辦不了 原因很可悲

2019-12-17 10:00

波音宣布1月起暫停生產737Max 供應鏈面臨裁員風險

2019-12-17 08:24

美國網紅全程記錄「私密處嫩膚療程」 自拍影片嚇壞網友

2019-12-17 09:14

印度示威蔓延全國 警方闖大學圖書館毆打學生

2019-12-16 22:35

美商務部終裁台韓在越南加工若干鋼品 規避關稅

2019-12-17 06:44

14歲少年誤觸「蘇聯炸彈」慘死 爸淚崩：遺體剩頭和胸

2019-12-16 19:14

超尷尬！主持人連播8小時喊卡 直接癱倒鏡頭仍放送

2019-12-16 21:11

76歲日本前高官殺害44歲啃老族兒子 東京法院判刑6年

2019-12-16 18:47

F1賽車前老闆女兒豪宅遭竊 50分鐘損失價值20億珠寶

2019-12-16 18:10

奧地利大師克林姆失竊23年名畫 園丁在外牆下疑似找到了

2019-12-16 16:33

影／墜地前神救援！嬰兒倒頭栽 店經理徒手秒接

2019-12-16 13:08

世銀：有3名台灣員工 非成員國僱員能繼續工作

2019-12-16 12:39

報告：中國大陸出口AI監視科技至逾60國

2019-12-17 01:11

男面試爽約稱奶奶過世 對方慰問竟被怒嗆只因揭穿謊言

2019-12-16 18:03

反歧視穆斯林 印度爆全國示威

2019-12-17 00:17

農業研究新發現 5公尺外也能偵測到植物發出的聲波

2019-12-16 19:47

日本烏龍警官 上膛配槍忘在便利商店洗手間

2019-12-16 21:44

這兒子「太孝順」！巴西男子扮女裝替母考駕照

2019-12-16 21:51

中美貿易協議利多 美股指數續登新高

2019-12-17 05:37

現代又華麗！朝鮮平壤地鐵大翻新 告別昏暗讓人眼睛一亮

2019-12-16 13:21

美中貿易協議機制 中若違約美可報復

2019-12-16 15:53

歐、英、日製造業萎縮加劇

2019-12-16 23:42

美罕見譴責印度侵害人權 專家：為了選票

2019-12-16 23:00

美股再創收盤新高 美中貿易協議提振市場樂觀情緒

2019-12-17 07:18

土耳其驗屍官：白盔共同創辦人死於墜樓

2019-12-16 22:23

涉擅自拔管企圖殺夫 辛巴威副總統選美皇后妻被捕

2019-12-17 09:06

特斯拉、蘋果等五大科技公司挨告：用童工挖鈷致死或殘

2019-12-17 10:55

豪華版膠囊旅館吸客妙招：提供個人梳妝台、免費酒水

2019-12-16 13:16

澳洲熱浪侵襲 溫度飆紀錄影響國安

2019-12-16 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top