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澳洲熱浪侵襲 溫度飆紀錄影響國安

2019-12-16 15:05台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

澳洲熱浪是最致命的天然災害第一名。(Photo by Jean and Fred...
澳洲熱浪是最致命的天然災害第一名。(Photo by Jean and Fred on Flickr used under Creative Commons license)
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澳洲酷暑難耐，多數地方將創下史上高溫。當地氣象局預報指出，隨著夏季熱浪席捲全澳洲，許多地方將出現攝氏40度以上高溫，部分地區甚至會出現攝氏45度以上高溫。

據《英國獨立報》報導，澳洲史上高溫是在1960年1月2日創下的50.7度，隨著上週高溫熱浪襲來，澳洲氣象局官員艾笛指出，「過去幾天來西澳已出現意想不到的溫度，在進入下一個週末時，高溫將擴展進至東部，預期全澳洲將可能出現史上最高溫。」

另外，澳洲也將創下最高平均溫度紀錄，對此，當地健康部門警告民眾可能會出現脫水與中暑，特別是兒童、老年與病患。

據《澳洲廣播公司》報導，伯斯本月初才創下12月單日與連續40度以上高溫紀錄，本月3日高溫更來到41.6度，曾在1960年1月創下澳洲最高溫50.7度紀錄的烏德納達塔，短期內溫度也將來到47度。由於夏季仍會持續一段時間，高溫繼續攀升的機率很大。

澳洲氣象局指出，熱浪看似不激烈，但卻是澳洲最致命的天然災害，奪走人命比叢林大火、颶風與洪水加總還要多。

據《澳洲新聞有限公司》報導，澳洲氣候理事會本月初公布報告指出，今年短短90天內便有206起高溫紀錄被打破，包括87處地點出現最高溫紀錄，在新南威爾斯的溫度也比平均多出3.41度。而且今年澳洲熱浪出現時間也比以往早，相較1981至2011年與1950-1980年，雪梨熱浪已提早19天，墨爾本提早17天。從1950年起，每年熱浪天數增加的地區還包括伯斯、阿得雷德、墨爾本、雪梨、坎培拉與荷巴特。

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高溫澳洲熱浪

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