澳洲熱浪侵襲 溫度飆紀錄影響國安

澳洲熱浪是最致命的天然災害第一名。

澳洲酷暑難耐,多數地方將創下史上高溫。當地氣象局預報指出,隨著夏季熱浪席捲全澳洲,許多地方將出現攝氏40度以上高溫,部分地區甚至會出現攝氏45度以上高溫。

據《英國獨立報》報導,澳洲史上高溫是在1960年1月2日創下的50.7度,隨著上週高溫熱浪襲來,澳洲氣象局官員艾笛指出,「過去幾天來西澳已出現意想不到的溫度,在進入下一個週末時,高溫將擴展進至東部,預期全澳洲將可能出現史上最高溫。」

另外,澳洲也將創下最高平均溫度紀錄,對此,當地健康部門警告民眾可能會出現脫水與中暑,特別是兒童、老年與病患。

據《澳洲廣播公司》報導,伯斯本月初才創下12月單日與連續40度以上高溫紀錄,本月3日高溫更來到41.6度,曾在1960年1月創下澳洲最高溫50.7度紀錄的烏德納達塔,短期內溫度也將來到47度。由於夏季仍會持續一段時間,高溫繼續攀升的機率很大。

澳洲氣象局指出,熱浪看似不激烈,但卻是澳洲最致命的天然災害,奪走人命比叢林大火、颶風與洪水加總還要多。

據《澳洲新聞有限公司》報導,澳洲氣候理事會本月初公布報告指出,今年短短90天內便有206起高溫紀錄被打破,包括87處地點出現最高溫紀錄,在新南威爾斯的溫度也比平均多出3.41度。而且今年澳洲熱浪出現時間也比以往早,相較1981至2011年與1950-1980年,雪梨熱浪已提早19天,墨爾本提早17天。從1950年起,每年熱浪天數增加的地區還包括伯斯、阿得雷德、墨爾本、雪梨、坎培拉與荷巴特。

