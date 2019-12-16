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乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

2019-12-16 14:54聯合新聞網 綜合報導

日本專欄作家高木沙織在專欄中談到機場地勤人員的心酸。示意圖／Ingimage
日本專欄作家高木沙織在專欄中談到機場地勤人員的心酸。示意圖／Ingimage
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航空公司的地勤人員，是許多人夢寐以求的職業之一。然而，雖然看起來很光鮮亮麗，但其實地勤人員有許多不為人知的困難。曾經擔任過地勤人員的日本專欄作家高木沙織，日前就在女子Spa上面發表一篇文章，闡述地勤人員都會面對的心酸史，提供給想要擔任地勤人員的讀者們參考。

高木指出，許多地勤人員都有罹患膀胱炎的經驗。雖然在出勤之前都會去上廁所，但是地勤櫃臺一站上去，就得經過兩三個小時的時間，即使遇到肚子痛的狀況，也不可能將櫃檯關閉，跑去上廁所，因此大多數的地勤人員都只能忍著尿意繼續工作，一到休息時間，馬上就飛奔離席。長久以來，便導致了罹患膀胱炎的風險。

另一個令地勤人員困擾的，是休息室距離櫃檯太過遙遠。在機場工作，有時會遇到異常狀況，而臨時空出一段休息時間。通常這種休息時間都是以一個小時為單位。然而，由於地勤人員必須從櫃檯回到休息室整理文件，光是這個工程就足以花費將近二十分鐘的時間。甚至，有時為了處理乘客的問題，必須前往各個登機門處理的情況。臨時休息時間來得又快又急，但登機門和休息室之間的距離比起櫃檯又更為遙遠。有些情況下，甚至必須要經由接駁車才能回到休息室，更別提還必須通過安檢等等種種難關。等到了休息室，休息時間說不定都結束了。即使還剩下一點時間，也只能扒幾口飯，迅速補妝，馬上又要回到櫃檯。

便當也是地勤人員常常面臨的一個問題。為了避免異常狀況發生時找不到人，沒有人敢去機場裡的餐廳吃飯；而如果要去機場裡的便利商點買便當，又必須要花時間繞路；但如果決定要自己帶便當，就必須要跟大家一起排隊微波。最後，大家都養成了越吃越快的習慣。

最後，則是女性都會面臨的高跟鞋。擔任地勤不只因為必須長時間站立、有時候還要擔任引導的工作而走來走去，長時間下來穿著高跟鞋的腳，幾乎都會發生長繭、磨傷、指甲變形等情況，光是不要長香港腳就已經謝天謝地了。因此，通常在休息室、結束用餐之後，地勤人員一定都會將高跟鞋脫掉。腳臭味加上長時間出汗所造成的汗味，地勤人員的休息室可以說是各種氣味的綜合體。這些都是地勤人員必須面對的挑戰。

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