奧地利大師克林姆失竊23年名畫 園丁在外牆下疑似找到了

奧地利象徵主義代表性大師克林姆名畫《淑女肖像》23年前失竊。圖/ CNN 分享 facebook

奧地利象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt），知名畫作《淑女肖像》在23年前於義大利皮亞琴察市里奇奧迪美術館（Ricci Oddi Modern Art）展出時失竊，令當時的美術館員及當地居民十分痛心。沒想到上週，一名美術館園丁在清理外牆的常春藤時，意外地在一黑色塑膠袋中發現疑似是當年失竊的畫作，而館方與警察正在積極確認這幅畫作是否真的為克林姆真跡。

根據《The Art Newspaper》報導，上週一名里奇奧迪美術館園丁在清理外牆的常春藤時，發現了一塊金屬的門板，園丁移開門板後發現一個洞穴，裡面放了一個黑色塑膠袋，打開後竟是一幅完整的畫作。園丁遇上剛吃完午餐的館員達里歐（Dario Gallinari），便把事情經過告訴他。達里歐說：「一開始我以為只是一個玩笑話，直到我從黑色塑膠袋下看到畫作的一角，我立馬意識到它可能是克林姆那幅遺失了23年的畫……」。

克林姆是奧地利象徵主義的代表性大師，畫作的特色是特殊的象徵性花紋，而這幅《淑女肖像》（Portrait of a Lady）創作於1917年，後由義大利北部的皮亞琴察市里奇奧迪美術館於1925年收購。1997年展出時遭竊，警方懷疑可能是小偷想將畫作歸還，於是將畫作丟棄在外牆角落。但這幅找到的畫作保存完整，不像是曾經流落在外，若是這幅畫真的是克林姆的真跡，那它可能從沒離開過里奇奧迪美術館。

美術館館長馬西莫（Massimo Ferrari）說，從這幅油畫後的戳章看起來它真的是原作，也與克林姆的其它作品有所關聯；副館長勞拉（Laura Bonfanti）則表示，這幅畫的財產編號有待確認，可能要花上數個月才能確認它的真偽。