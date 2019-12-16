親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

歐巴馬：女性無疑優於男性 全球問題多來自掌權老男人

王浩宇指秦金生曾上大陸閱兵台 宋楚瑜轟：有人性嗎？

奧地利大師克林姆失竊23年名畫 園丁在外牆下疑似找到了

2019-12-16 16:33聯合新聞網 綜合報導

奧地利象徵主義代表性大師克林姆名畫《淑女肖像》23年前失竊。圖/CNN
奧地利象徵主義代表性大師克林姆名畫《淑女肖像》23年前失竊。圖/CNN
分享

奧地利象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt），知名畫作《淑女肖像》在23年前於義大利皮亞琴察市里奇奧迪美術館（Ricci Oddi Modern Art）展出時失竊，令當時的美術館員及當地居民十分痛心。沒想到上週，一名美術館園丁在清理外牆的常春藤時，意外地在一黑色塑膠袋中發現疑似是當年失竊的畫作，而館方與警察正在積極確認這幅畫作是否真的為克林姆真跡。

根據《The Art Newspaper》報導，上週一名里奇奧迪美術館園丁在清理外牆的常春藤時，發現了一塊金屬的門板，園丁移開門板後發現一個洞穴，裡面放了一個黑色塑膠袋，打開後竟是一幅完整的畫作。園丁遇上剛吃完午餐的館員達里歐（Dario Gallinari），便把事情經過告訴他。達里歐說：「一開始我以為只是一個玩笑話，直到我從黑色塑膠袋下看到畫作的一角，我立馬意識到它可能是克林姆那幅遺失了23年的畫……」。

克林姆是奧地利象徵主義的代表性大師，畫作的特色是特殊的象徵性花紋，而這幅《淑女肖像》（Portrait of a Lady）創作於1917年，後由義大利北部的皮亞琴察市里奇奧迪美術館於1925年收購。1997年展出時遭竊，警方懷疑可能是小偷想將畫作歸還，於是將畫作丟棄在外牆角落。但這幅找到的畫作保存完整，不像是曾經流落在外，若是這幅畫真的是克林姆的真跡，那它可能從沒離開過里奇奧迪美術館。

美術館館長馬西莫（Massimo Ferrari）說，從這幅油畫後的戳章看起來它真的是原作，也與克林姆的其它作品有所關聯；副館長勞拉（Laura Bonfanti）則表示，這幅畫的財產編號有待確認，可能要花上數個月才能確認它的真偽。

美術館園丁在清理外牆常春藤時，意外發現了一個金屬門板，打開後裡面是從未察覺過的洞...
美術館園丁在清理外牆常春藤時，意外發現了一個金屬門板，打開後裡面是從未察覺過的洞穴。圖/CNN
分享

美術館奧地利

延伸閱讀

台灣人在日本搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩...

外送員送餐遇眼熟臘腸出迎 喚牠舊名有回應感動...

整箱食物擺整齊丟樹下！清潔員怒被咬過 網揭背...

油漆父看女兒表演怕她丟臉 忍痛用強溶劑狂洗手

相關新聞

24年前嫩照被媽出賣！馬斯克自曝去垃圾場撿零件修車

2019-12-16 17:24

乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

2019-12-16 14:54

全球最紅YouTuber宣布2020年暫退 拍片訴「我好累」

2019-12-16 14:39

澳洲熱浪侵襲 溫度飆紀錄影響國安

2019-12-16 15:05

5大選美非裔全拿 牙買加佳麗世姐后冠

2019-12-16 13:21

現代又華麗！朝鮮平壤地鐵大翻新 告別昏暗讓人眼睛一亮

2019-12-16 13:21

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:47

促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

2019-12-15 21:45

影／3000台幣當堡主！萬人集資 古堡共度耶誕夜

2019-12-15 19:11

首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

他們被騙去爬活火山？旅行社話術 怎樣害死18人

2019-12-16 11:00

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45

瑞典環保少女上傳坐火車地上照…德國鐵路：童貝里有座 還是雅座

2019-12-16 11:04

全球最紅YouTuber宣布2020年暫退 拍片訴「我好累」

2019-12-16 14:39

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

2019-12-16 11:13

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-16 06:58

促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

2019-12-15 21:45

華郵：台灣「茶黨」抵制親中手搖飲 戳破「一中」泡泡

2019-12-16 10:29

巴隆點將 美明年十大飆股出列

2019-12-15 23:42

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

美中第一階段協議的贏家與輸家...

2019-12-15 23:32

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

2019-12-16 14:54

美中貿協川普大勝？專家：美付出重大成本換來小協議

2019-12-16 10:52

賴海哲強調美中貿易協議完全底定 「三連勝」達成

2019-12-16 07:59

男遭蛇咬竟以牙還牙 最後結局超展開

2019-12-16 16:33

北京釋出善意 暫不對美國加稅

2019-12-15 23:54

影／3000台幣當堡主！萬人集資 古堡共度耶誕夜

2019-12-15 19:11

與華府越鬧越僵 艾爾段：若有必要恐關美軍基地

2019-12-16 08:28

首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

世銀：有3名台灣員工 非成員國僱員能繼續工作

2019-12-16 12:39

CNN：川普把參院彈劾審判當成一場秀 準備大展身手

2019-12-16 09:43

疑探軍情 陸駐美2外交官 遭祕密驅逐

2019-12-16 00:12

高盛：關稅撤回幅度 不如預期

2019-12-15 23:33

影／墜地前神救援！嬰兒倒頭栽 店經理徒手秒接

2019-12-16 13:08

新加坡反假新聞…逼小黨改貼文

2019-12-16 00:20

安倍晉三內閣民調直落 首見連兩月共暴跌10%

2019-12-15 22:14

台積電ADR下挫0.6％ 隨費半下跌

2019-12-16 07:14

奧地利大師克林姆失竊23年名畫 園丁在外牆下疑似找到了

2019-12-16 16:33

Google公布美國今年十大熱搜旅遊景點 你都去過了嗎？

2019-12-15 20:55

韓流魅力和就職壓力大 日、韓學生瘋學彼此語言

2019-12-15 22:54

現代又華麗！朝鮮平壤地鐵大翻新 告別昏暗讓人眼睛一亮

2019-12-16 13:21

中美暫停相互加徵關稅 王毅籲雙方有效管控分歧

2019-12-16 00:18

美對歐關稅 可能加到100%

2019-12-15 23:41

蘋果員工新福利 免費基因檢測

2019-12-15 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top