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首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

阿爾斯特市嘉年華有600年歷史，形象設計以諷刺時弊見稱。（photo by Wi...
阿爾斯特市嘉年華有600年歷史，形象設計以諷刺時弊見稱。（photo by Wikipedia）
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世界遺產除名首開先例！聯合國教科文組織（UNESCO）14日把比利時嘉年華「阿爾斯特狂歡節」從世界遺產名錄撤銷，原因是這個以嘲諷為特色的活動，一再拿種族及反猶意識作文章。

反猶形象不被容忍

根據《CNN》報導，UNESCO發言人在一份聲明中說：「根據教科文組織秘書處提交的提案，委員會的（除名）決定是基於種族主義和反猶太象徵的再次出現，與2003年《保護非物質文化遺產公約》的基本原則不符的事實。」

「這毫無疑問是反猶太人的。」比利時猶太人組織論壇發言人漢斯·努普表示，狂歡節彩車上的形像與刻畫納粹德國猶太人的形像相同。他還說，去年，有些參與者穿著（納粹）黨衛軍制服。評論家對比利時民俗節日使用黑臉和其他冒犯性比喻表示質疑，區域性慶祝活動使用黑臉形象，通常是將其描繪為陰暗的對手。

600年的嘲諷傳統

根據《以色列時報》報導，今年3月，在嘉年華花車遊行中，出現帶有鷹鉤鼻的人偶坐在錢袋上，戲謔諷刺東正教猶太人，激怒了比利時的4萬多猶太族群。世界猶太人大會副主席貝尼茲里說：「飽含攻擊性的反猶偏見廣泛散播，例如鷹鉤鼻、對經濟和銀行的控制等，這不是我們在家庭活動會想灌輸給孩子的東西。」

UNESCO的會議日前在哥倫比亞首都波哥大召開。阿爾斯特市市長迪賀斯預料嘉年華會被除名，早在8日就搶先宣布放棄被列入世界遺產的地位。「阿爾斯特市民因為那些可笑的指控而受苦了。」迪賀斯表示，「我們既不反猶，也沒有種族歧視，所有認同這種說法的人都是出於惡意，阿爾斯特永遠是嘲弄與諷刺之都。」

阿爾斯特市嘉年華有600年歷史，花車的設計以諷刺時弊見稱。嘉年華在2013年亦曾捲入爭議，當年有人打扮成納粹黨衛軍，模仿送猶太人到集中營。

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猶太世界遺產反猶

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