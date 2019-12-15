耶誕奇蹟？帳戶瞬間多11億台幣！原來是烏龍一場

在鞋店上班的露絲‧巴倫(見圖)，發現她的帳戶莫名其妙多了3720萬元，讓她手足無措，不知如何是好。圖擷自 CBS 分享 facebook

在德州達拉斯Roma Boots鞋店上班的露絲‧巴倫(Ruth Balloon)，幾天前發現她在LegacyTexas Bank的帳戶莫名其妙的多了3720萬美元(約11億台幣)，讓她手足無措，不知如何是好；但經查詢後方知是銀行失誤，讓她做了短暫的千萬富豪。

巴倫本10日下午一如往常正準備下班，無意間檢查銀行帳戶，卻發現帳戶多了好多好多錢！

巴倫驚慌的同時深吸一口氣，拿起電話打給丈夫訴說經過，巴倫看著那些數字驚呼：「天啊！怎麼我多了那麼多錢啊！」巴倫祈求是耶誕老人帶來的奇蹟。

然而事與願違，巴倫的丈夫聽完認為「美好的不真實」，因此致電向銀行確認，才發現原來是銀行人員操作失誤。

巴倫說：「我把帳戶當時的畫面截圖下來，才能證明我瞬間成為千萬富翁的故事，這故事真的太精采了！」銀行發現錯誤後立即收回這3720萬美元，並向巴倫道歉。

儘管如此巴倫表示，自己從沒想過要留下那些錢，不過倒也希望銀行能給他們一點小小的獎勵。

雖然這筆錢在巴倫的帳戶放不到一天半的時間，她已經開始想像如果真的有這筆錢能用在哪些地方，巴倫說：「我想拿十分之一做為奉獻，再捐一些給慈善機構，然後剩下的再拿來投資房地產。」

當地電視台CBS 11和LegacyTexas Bank銀行連繫後，官方人員解釋這是因為銀行行員在手動輸入外匯交易資訊時，出現錯誤；銀行表示，倘若客戶沒有發現，後續銀行作業系統也會發現錯誤。