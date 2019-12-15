影／偷襲女記者直播路跑摸臀色狼抓到了！被控性毆打罪名

喬治亞州薩凡納(Savannah)當地電視台WSAV電視台女記者艾莉克絲‧波札吉安(Alex Bozarjian)7日在「2019 Enmarket薩凡納大橋路跑活動」現場直播時，被一名參賽跑者從身後拍了屁股一把；波札吉安鏡頭前的微笑頓時僵住，震驚張著嘴，足足呆了三秒鐘。這起事件很快在網路熱議，伸出鹹豬手的跑者遭肉搜後被捕，13日被控性毆打罪名，交保候傳。

23歲的波札吉安在事件發生後上推特發布視頻片段寫道：「早上在電視直播時拍我屁股的人：你侵犯了我、將我物化、讓我尷尬。任何女性在工作或任何地方都不必忍受這種事！」

這段視頻的推特點閱率逾1200萬次，近80萬人點讚；支持者將跑者臉部放大、標出具體時間，讓人更快肉搜出「肇事者」。薩凡納體育委員會賽後次日也上推特聲援波札吉安，協助確認該名跑者身分。

整起事件迅速水落石出，薩凡納體育委員會不僅確認男子身分，並表明「已禁止此人註冊所有薩凡納體育委員會舉行的比賽。」薩凡納警局發言人比恩卡‧江森(Bianca Johnson)14日表示，43歲的男子卡拉威(Thomas Callaway)13日被警方指控性毆打輕罪，被送入查塔姆郡監獄後，以1300元交保。

卡拉威另向WSAV電視台致歉，表示很後悔自己做的事。他說：「這個舉動很糟糕，也是嚴重的錯誤。我不是別人口中說的那種人。我犯了錯，請求寬恕並接受我的道歉。」

卡拉威的委託律師特納(W. Joseph Turner)9日替他發聲明指出，「卡拉威沒有任何犯罪意圖。他是個充滿愛心的丈夫和父親，在社區中非常活躍。」

波札吉安已因這個案子成為全國性談話節目的焦點，她在哥倫比亞廣播網(CBS)今晨節目中說：「他奪走了我的權利，我正試圖把這權利奪回來。」

廣播電視數位新聞協會執行理事蕭利表示，當記者受到恐嚇或人身攻擊時，「實際上是公眾遭受痛苦、受到威脅。公眾將無法獲得制定社區決策所需資訊。」

蕭利表示，他的協會與其他新聞自由倡議組織2017年開始追對美國記者的人身攻擊案，2017年總計發現46起，2018年43件，2019年至今35件，其中三分之一涉及女記者。

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肯塔基州也9月也曾發生地方電視台WAVE記者莎拉·里維斯特(Sara Rivest)在戶外音樂節現場直播時，遭陌生男子偷親臉頰事件；該名男子也已被控罪。