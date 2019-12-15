親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

影／偷襲女記者直播路跑摸臀色狼抓到了！被控性毆打罪名

2019-12-15 13:27世界日報 記者胡玉立／綜合報導

喬治亞州薩凡納(Savannah)當地電視台WSAV電視台女記者艾莉克絲‧波札吉安(Alex Bozarjian)7日在「2019 Enmarket薩凡納大橋路跑活動」現場直播時，被一名參賽跑者從身後拍了屁股一把；波札吉安鏡頭前的微笑頓時僵住，震驚張著嘴，足足呆了三秒鐘。這起事件很快在網路熱議，伸出鹹豬手的跑者遭肉搜後被捕，13日被控性毆打罪名，交保候傳。

23歲的波札吉安在事件發生後上推特發布視頻片段寫道：「早上在電視直播時拍我屁股的人：你侵犯了我、將我物化、讓我尷尬。任何女性在工作或任何地方都不必忍受這種事！」

這段視頻的推特點閱率逾1200萬次，近80萬人點讚；支持者將跑者臉部放大、標出具體時間，讓人更快肉搜出「肇事者」。薩凡納體育委員會賽後次日也上推特聲援波札吉安，協助確認該名跑者身分。

整起事件迅速水落石出，薩凡納體育委員會不僅確認男子身分，並表明「已禁止此人註冊所有薩凡納體育委員會舉行的比賽。」薩凡納警局發言人比恩卡‧江森(Bianca Johnson)14日表示，43歲的男子卡拉威(Thomas Callaway)13日被警方指控性毆打輕罪，被送入查塔姆郡監獄後，以1300元交保。

卡拉威另向WSAV電視台致歉，表示很後悔自己做的事。他說：「這個舉動很糟糕，也是嚴重的錯誤。我不是別人口中說的那種人。我犯了錯，請求寬恕並接受我的道歉。」

卡拉威的委託律師特納(W. Joseph Turner)9日替他發聲明指出，「卡拉威沒有任何犯罪意圖。他是個充滿愛心的丈夫和父親，在社區中非常活躍。」

波札吉安已因這個案子成為全國性談話節目的焦點，她在哥倫比亞廣播網(CBS)今晨節目中說：「他奪走了我的權利，我正試圖把這權利奪回來。」

廣播電視數位新聞協會執行理事蕭利表示，當記者受到恐嚇或人身攻擊時，「實際上是公眾遭受痛苦、受到威脅。公眾將無法獲得制定社區決策所需資訊。」

蕭利表示，他的協會與其他新聞自由倡議組織2017年開始追對美國記者的人身攻擊案，2017年總計發現46起，2018年43件，2019年至今35件，其中三分之一涉及女記者。

擷自影片畫面
擷自影片畫面
分享

肯塔基州也9月也曾發生地方電視台WAVE記者莎拉·里維斯特(Sara Rivest)在戶外音樂節現場直播時，遭陌生男子偷親臉頰事件；該名男子也已被控罪。

吉安直播體育性騷擾

延伸閱讀

男子插乾股投資不成 疑叫唆未成年小弟開槍傷2...

印度旁遮普省首個台灣華語教育中心開幕

國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯...

頭份市「客家情、土窯夯」 焢窯體驗農村趣味

相關新聞

耶誕奇蹟？帳戶瞬間多11億台幣！原來是烏龍一場

2019-12-15 13:12

賊偷了禮物竟在門口留手寫感謝紙條 屋主傻眼

2019-12-15 13:21

最強政府「小編」！英女王聘數位主管 年薪最高202萬台幣

2019-12-15 10:36

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

2019-12-15 11:00

自然鬈髮不能選美？非裔全包選美后冠 辛酸誰人知

2019-12-15 09:00

日生赴美修MBA人數 大減

2019-12-15 00:29

試過「泰式按摩」嗎？它被列入世界文化遺產

2019-12-14 17:03

「香草餅乾咖啡杯」可以直接吃！紐航年減800萬垃圾

2019-12-14 11:43

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

她分享「剪髮前後對比照」網友視線全往下：故意的吧！　

2019-12-14 16:27

一頭白髮的基努李維女友 暢談為何拒絕染髮

2019-12-14 15:59

美中貿易協議終於敲定 道瓊為何只漲3點？

2019-12-14 17:44

日企不想再「幫別人培養人才」美名校MBA日籍生銳減

2019-12-14 21:46

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

2019-12-15 11:00

影／美國國鳥落難！遭巨大章魚「死亡纏繞」幸運獲救

2019-12-14 16:46

美加州沙灘驚見滿滿「老二蟲」 食用有壯陽功效

2019-12-14 14:59

這本書令比爾蓋茲不忍闔卷 還買50本送好友

2019-12-14 18:07

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47

自然鬈髮不能選美？非裔全包選美后冠 辛酸誰人知

2019-12-15 09:00

不敢惹中國？德足球名將控迫害維吾爾 竟遭球團切割

2019-12-14 18:37

日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴響

2019-12-15 10:02

他放屁能臭死所有蚊子？國際媒體都被騙倒 真相曝光了

2019-12-14 19:17

分析／美中初步貿易協議 一帖治標不治本的止痛藥

2019-12-15 08:25

新聞眼／美中分歧未解 貿易戰好戲在後頭

2019-12-15 00:17

紐西蘭懷特島火山噴發增一死 首位罹難者身分確認

2019-12-14 22:06

一年來走遍各地示威 環保少女童貝里：我要休息一下

2019-12-15 08:48

美中第一階段協議 下月簽署

2019-12-15 00:25

日新幹線 催動全球高鐵競賽

2019-12-14 23:39

美財長米努勤：第二階段美中貿易磋商 可能分次進行

2019-12-14 23:59

美中達成一階段貿易協議 學者：矛盾與衝突仍在

2019-12-14 18:42

賓士電動車 延至後年攻美

2019-12-15 00:29

德恢復「師傅制」 保護產業

2019-12-15 00:29

試過「泰式按摩」嗎？它被列入世界文化遺產

2019-12-14 17:03

勝選心法：強生、川普大撒幣策略奏效 力拚民粹

2019-12-15 00:09

2020美國經濟 Fed官員叫好

2019-12-15 00:28

北大智庫：美軍今年在印太舉行85次軍演 阻中國崛起

2019-12-15 11:29

安倍晉三自選年度漢字始 遭諷何不選賞櫻的櫻

2019-12-14 20:48

最強政府「小編」！英女王聘數位主管 年薪最高202萬台幣

2019-12-15 10:36

大馬首相馬哈迪再暗示 可能續任到2020年之後

2019-12-14 21:29

美中敲定貿易協議 對全球股市有何影響？

2019-12-14 23:36

比利時嘉年華惹反猶爭議 從世界遺產除名

2019-12-14 17:01

瑞典首度挺台參與聯合國氣候談判

2019-12-15 07:44

針對火箭攻擊 美國務卿警告伊朗將果斷處置

2019-12-14 17:26

日生赴美修MBA人數 大減

2019-12-15 00:29

印度暴動延燒 印日領袖峰會延期

2019-12-14 15:19

愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

2019-12-15 12:30

紐西蘭懷特島火山恐再爆發 潛水員續搜尋2失蹤者

2019-12-14 19:19

美眾院彈劾川普 本周全院表決

2019-12-15 00:11

美中貿易協議 兩造說法差異一次看懂

2019-12-14 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top