賊偷了禮物竟在門口留手寫感謝紙條 屋主傻眼

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明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)屋主喜來莉‧史密斯(Hilary Smith)的耶誕節門前包裹被偷，竊賊竟留下感謝紙條，令她傻眼。

這張11日留在麥克勒斯特-葛羅夫蘭德(Macalester-Groveland)門廊的手寫紙條寫著，「簡單迅速的感謝你，讓我有機會偷走妳的，你人真好，感謝。包裹的新主人留。」

史密斯當天中午收到貨運公司的簡訊通知，貨已放到她位於華森大道(Watson Avenue)800街區的住宅門前，不料她傍晚五點下班後發現這張字條。

史密斯說，「我很欣賞手寫字條，惟獨這次例外。」

不見蹤影的包裹是她原本要給老闆的小禮物：手機行動電源，所以她不想報案，「警察的時間值得做更好的事，而非追查門廊包裹竊賊」。

當她把這段經過和紙條照片上傳臉書(Facebook)的女性時尚與建議群組「Living in Yellow」後，一天之內吸引1700名使用者點下表情符號回應，還有600則留言。

她笑道，「其中一名女警回應，我們可以幫你查案。」

她致電聖保羅市警局報案，很快將竊賊繩之以法。

史密斯說，亞馬遜(Amazon)賠償她的包裹價錢，她很感謝，但她報案的動機非關賠償，「我只想要把消息傳出去，竊賊臉皮愈來愈厚了。」

警方建議，別讓門廊包裹竊賊得手的方法包括，要求收貨人簽名，讓包裹送到可信任的鄰居家、公司、亞馬遜置物櫃、街坊店家，並透過各種應用程式讓送貨員能將包裹送進家裡或車廂。