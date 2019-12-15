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最強政府「小編」！英女王聘數位主管 年薪最高202萬台幣

2019-12-15 10:36香港01 記者梁凱怡／報導

英王室12月12日再重金聘請數位互動主管，尋找新方式，讓公眾關注英女王動態。美聯...
英王室12月12日再重金聘請數位互動主管，尋找新方式，讓公眾關注英女王動態。美聯社
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女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）向來與時並進，在社交媒體發帖也難不倒她。白金漢宮繼5月公開招聘「小編」出任數位傳訊主任（Digital Communications Officer）後，王室12月12日再重金聘請數位互動主管（Head of Digital Engagement），尋找新穎的方式，讓公眾關注英女王的動態。

根據王室的招聘廣告，數碼互動主管的職責是領導數碼媒體專員，推動王室數碼渠道的史內容策略，並與傳訊部門的同事合作，讓公眾繼續於網絡世界關注王室。數碼互動主管也要負責報道大大小小的王室活動，包括國事訪問和頒獎典禮，筆下的內容將會有數百萬讀者。

王室期望應徵者能夠善用一系列的內容管理系統、社交媒體平台和分析工具。應徵者亦應該具有創新精神，擁有絕佳的寫作和編輯技巧，並且能夠以不同受眾群體、目的和形式設計數碼內容。

王室提供的福利也相當豐厚。數碼互動主管的年薪最少達4.5萬英鎊，經驗豐富應徵者的年薪更有機會達5萬英鎊。其他福利包括33天年假、合共37.5小時的五天工作周、免費午餐、在職訓練和15%的退休金僱主供款等。

有興趣人士可以於當地時間12月24日晚上11時55分前透過王室招聘網站遞交申請。面試將安排於2020年1月進行。

延伸閱讀：

幫英女王「出feed」係絕世筍工？王室聘人管理社交媒體

英女王拒再穿真皮草 創英國王室先例

文章授權轉載自《香港01》

女王白金漢宮社交王室

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