試過「泰式按摩」嗎？它被列入世界文化遺產

不少人去泰國旅遊會體驗道地的「泰式按摩」（Nuad Thai），這項有2500多年歷史的傳統按摩是泰國人的國寶技藝，12日在哥倫比亞首都波哥大舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）會議中，「泰式按摩」正式被列入人類「無形文化遺產」（Intangible Cultural Heritage）。

泰國代表在會議中表示，這在歷史上意義重大，有助於在本地和國際上推廣。

聯合國教科文組織表示，傳統「泰式按摩」起源於印度，據說是由醫生和僧侶在2500年前傳入泰國，是一種將身體折疊、以手肘推拿的技術，必要時還需要使用草藥熱敷以減緩發炎，在泰國盛行好幾個世紀，能幫助血液循環、緩解病痛，還能改善頭痛、焦慮症狀。

專門培育泰式傳統按摩師的「臥佛寺按摩學校」1962年創立後，泰式按摩開始成為全球流行，目前已培訓出超過20萬名按摩師，在全球145個國家執業。泰國臥佛寺管理人說：「在泰國文化跟生活當中，按摩是非常重要的，在我很小的時候就必須幫我奶奶按摩。」

泰式按摩在泰國處處可見，從高檔的曼谷水療中心、普吉島海灘到一般的路邊小店，一小時的拉背按摩僅要價5美元，因此受到許多遊客喜愛。泰式按摩也提供了泰國人相當多就業機會，因為這項技術不需要使用任何工具，只需要雙手和知識。