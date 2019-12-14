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捉姦神器！運動手錶露玄機 體育女記者揭男友偷吃

2019-12-14 10:12香港01 記者李家樑／報導

女記者在運動記錄中，發現男友疑似出軌。圖／香港01提供
女記者在運動記錄中，發現男友疑似出軌。圖／香港01提供
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現代人愈來愈着重健康，運動手錶亦隨之興起，讓你隨時隨地監測自己身體數據。不過科技方便同時，也可能揭露自己不為人知的行為！美國一名體育女記者就透過運動手錶「捉姦」，最終與男友分手收場。

美國體育女記者Jane Slater日前在Twitter分享有關運動手錶的慘痛往事。

她憶述某年聖誕節，當時男友送她一隻FitBit運動手錶作為聖誕禮物，並感到非常高興，於是兩人都戴上手錶，並連結到手機應用程式，讓對方可監察自己身體狀況。

Jane Slater對FitBit愛不釋手，直到有一天卻180度大逆轉，事關她發現其男友竟然在凌晨4時夜闌人靜時，身體活動水平突然急升，心生疑惑。她稱男友當時沒有健身課程，懷疑對方「出軌」。

Jane Slater未有透露有否與男友對質，但最終兩人分手收場，未知是否與此事有關。

她將故事分享到推特上，引起網友熱議。圖／香港01提供
她將故事分享到推特上，引起網友熱議。圖／香港01提供
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Jane Slater帖文隨即在網上熱論，已吸引逾47萬個「心」及4.6萬次轉發。有女網民感同身受，稱有類似經歷，也有網民認為Jane Slater太果斷，指出身體活動水平上升並非一定有「第三者」存在。也有網民笑言男方犯了「錯誤」，「當你去朋友家玩時，記得要卸下FitBit」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

出軌智慧手錶

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