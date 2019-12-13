台灣人在日本搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

對大多數日本人來說，雖然有JR和電車，但公車仍是最重要的交通工具。圖／路透社 分享 facebook

近年不少台灣人到日本旅遊，會選擇新幹線、JR和電車來移動，但對大部分日本人來說，公車仍是最重要的交通工具，如果想去金閣寺、清水寺等觀光景點，公車的移動效率會比較高。流行觀察網站「口袋日本」整理出幾項，在日本搭公車要注意的常識，其中一項是台灣人習以為常的習慣，在日本可能犯了大忌。

別隨便在公車行駛中起立

「口袋日本」指出，日本人一定會等到公車停妥後，才會從座位上起身移動，若乘客未停妥就起身，會被司機廣播宣導「請坐好」，而台灣多數遊客則認為，需要先移動到門口示意，司機才會注意到有人要下車。

一名網友就曾在PTT上發文，表示自己一名日本朋友曾提到，台灣公車沒停好就有一堆乘客站起來往門口移動，有時司機還會在最後一個乘客上車後，馬上發動，這種情況讓該名日本朋友感到不可思議，也覺得很危險。

長居在日本的部落客「黑洛克」指出，由於日本是高齡化社會，老年人最常用的交通工具就是公車，但老年人行動不靈活，如果行駛中出現狀況，很容易發生意外，在公車內的意外會歸咎於業者，因此公車司機都非常小心。

行駛間別跑到司機旁邊換幣

日本很多公車業者，會在車上加裝換零錢的機器（兩替機），若乘客沒有帶足夠的零錢，可以在車上換錢再付費，但換幣是以小面額紙鈔為主，兩替機不收一萬或五千日圓的紙鈔。

「口袋日本」表示，別擔心換幣會影響要下車的乘客，可以等到乘客下車了再進行換幣，千萬別在車輛行駛間，跑到司機旁邊換幣。

另外，在日本搭公車時，聊天講話音量別太大，不然會影響到車內其他乘客。在有些公車上可以買到定期票券，乘客如果有需要，也可以在下車時和司機詢問。