印度修法歧視穆斯林 正反兩方都抓狂

印度上萬抗議民眾與警方發生流血衝突，並傳出有人縱火燒車、破壞建築物。美聯社 分享 facebook

印度公民法修正草案11日在印度國會上院通過，完成立法程序。批評者認為法案內容歧視穆斯林，印度東北地區民眾則擔心法案對來自孟加拉等國的非法移民開大門，因此走上街頭抗議，印度政府出動軍隊鎮壓。

公民法修正案允許在2014年之前因為受到宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃到印度的各宗教信徒取得印度公民身分，但排除穆斯林。印度反對黨、美國國際宗教自由委員會（USCIRF）、人權觀察等組織批評這是歧視穆斯林，違反印度憲法和國際法。

USCIRF已警告，法案若在印度國會通過，美國政府應考慮對提出這項法案的內政部長夏哈和印度其他主要領導人實施制裁。

即使遭到各方質疑，印度國會上院11日仍以125票對105票通過這項法案，完成立法程序。

印度最大反對黨國大黨在法案通過後發出聲明說，這是「印度憲政史上最黑暗的一天」，代表心胸狹窄、偏執群體的勝利。

印度東北部阿薩姆省、特利普拉省等地民眾和學生組織已連續兩天發動大規模示威，抗議這項法案。抗議者擔心，這項法案讓來自鄰近的孟加拉等國遷入東北的非法移民取得公民身分，將鼓勵更多非法移民湧入東北各省。

成千上萬抗議民眾與警方發生流血衝突，並傳出有人縱火燒車、破壞建築物，總理莫迪政府已出動軍隊鎮壓示威群眾，逮捕至少1800人。

對種種質疑，印度政府表示，排除穆斯林是要阻止恐怖分子藉此滲透進入印度，而法案是為解決受宗教迫害難民在印度的身分與人權問題，不會影響任何社群或族群現有權利。