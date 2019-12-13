薯條倒餐盤吃 速食店員工揭真相勸：最好不要

薯條最好還是放在盒內，不要倒在餐盤上，以免有衛生上的疑慮。圖／取自爆廢公社 分享 facebook

許多人到速食店習慣將薯條都倒在餐盤上，除了比較方便吃之外，也可以跟別人一起分享。近期有速食店員工爆料，叫大家千萬不要將薯條倒在餐盤上，並不只是上面墊著紙張會沾到墨水，而是平常根本就不會洗餐盤。

根據「中國報」報導，有位曾在馬來西亞速食店打工過的網友爆料，表示過去他在上班時並不會特別去清洗餐盤，通常在營業期間只會用抹布沾上消毒水擦拭，並鋪上一張紙放在櫃檯給民眾使用，只有到店裡打烊後才會將餐盤拿出來洗，因此提醒大家最好還是將食物放在盒內，以免餐盤上的細菌沾到食物上，又吃進肚裡。

而有網友也補充就算餐盤鋪上紙張，仍不適合將食物放在上面，因為紙上有殘餘的化學墨水，食物沾上後也會被吃下肚。前員工們強調雖然店裡會盡力維持環境清潔，但有些事顧客最好還是不要做，以免有衛生上的疑慮。

對此，其他網友表示「所以要去外面吃東西就自己帶盤去，吃了自己再帶回去自己洗哈哈」、「如果放在室外有蒼蠅飛到盆上產卵的話，1～2天沒洗的話會有蟲」、「本來就是，只有做過餐飲業的人才懂。餐盤真的很髒，多細菌感染」、「請別認為餐盤紙是乾淨的，一樣不講油墨什麼的，你不會知道你的那張是朝上接灰塵，爬小強的」。