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野火煙罩雪梨 澳總理認了氣候變遷危害

2019-12-12 23:59聯合報 國際中心／綜合報導

澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現海灘出現成堆灰燼。（路透資料照片）
澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現海灘出現成堆灰燼。（路透資料照片）
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澳洲雪梨過去一個多月來持續遭到野火威脅，市區籠罩在野火造成的煙霧中，引發民眾上街示威，要求政府拿出辦法解決問題。面對日益升高的政治壓力，澳洲總理莫里森十二日終於打破沉默，承認雪梨的野火煙霧「令人擔憂」，且氣候變遷是造成野火問題日益嚴重的因素之一。

莫里森過去幾周一直默不吭聲，十二日終於表示：「我一生大多都住在雪梨，我知道雪梨人非常擔憂野火引發的煙霧。」

法新社報導，多達兩萬人十二日走上雪梨街頭示威，許多人戴上面罩，要求莫里森直接回應這場危機。雪梨周遭的野火延燒產生大量煙霧，當地自十月起就斷斷續續籠罩在濃厚煙霧中，導致民眾狂咳和其他健康問題。

莫里森表示，他可以理解大雪梨地區五百萬居民的擔憂。他說：「我知道看到家鄉煙霧瀰漫有多麼不尋常。我知道這有多令人煩惱，尤其是對年輕人而言，他們沒有見過這種場景。」

他也罕見承認，氣候變遷是造成野火比過去嚴重的「因素」之一。這場大火燒掉數百萬公頃的土地，七百多棟民宅。他說：「很多因素和這些火災有關，乾旱是明顯的因素，乾燥的樹叢是最大因素。我們也都知道，氣候變遷和許多其他因素，釀成今天的災情。」

批評者認為莫里森對氣候變遷問題做得不夠，基本調查公司最近民調顯示，莫里森的不支持率從九月野火開始肆虐時的百分之卅六，攀升至目前的百分之四十三。

雪梨氣候變遷澳洲

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