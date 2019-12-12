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美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

5年前巴士站偶遇 6旬翁男為尋30歲的她走遍濟州

2019-12-12 18:46香港01 記者李梓媛／報導

一名60歲老人家的尋找「真愛」的故事。圖中人物非事主真人。圖／《Curious ...
一名60歲老人家的尋找「真愛」的故事。圖中人物非事主真人。圖／《Curious Stories Y》截圖
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雖說愛情無分國籍、年齡，不過如果一名和你相差30歲的人向你表白，你會接受嗎？最近，韓國節目《Curious Stories Y》播出一名60歲的老人家隻身到濟州島尋找「真愛」的故事。他所尋找的，竟然是一名比他少30歲的女生。

目擊者以為他是來找女兒

濟州島除了是外國人經常到訪的旅遊勝地之外，亦是韓國人十分喜歡的渡假熱點。近日，有不少在濟州島經營民宿的人，都表示看到一名上了年紀的大叔熱切地尋找一名30歲的女子。其中一名民宿老闆表示，在10月23日看到他，當時他就像失魂落魄一樣，「好像為了找那個人放棄了一切來到這裡」。另一名老闆則表示，他進來之後，便問「這裡是否有一名從大邱來的女職員」，令她猜想他是否在找離家出走的女兒。到底，他是在找誰呢？

到底他是好人還是壞人？

節目組找到帶路的婆婆接受訪問。她表示，大叔跟她說，在4年前初次遇見那位小姐，但一直沒有勇氣跟她說出自己的心意，所以現在才來到這裡找她。而且看他的樣子亦不覺得他是壞人，所以便幫忙帶路。不過，亦有人認為大叔的意圖不軌，「有可能是危險人物，如果說是有好感想跟她結婚就更危險了」。

鄰居：他經常在圖書館

跟大叔住在同一個小區的居民表示，他一般都是早出晚歸，「經常看到他在圖書館，據說他很喜歡讀書，很聰明的」。根據居民的口供，節目組終於找到那位大叔了！到底他為甚麼要找那位小姐？

圖／擷取自香港01
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圖／擷取自香港01
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圖／擷取自香港01
圖／擷取自香港01
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花了幾十天的時間，能找的民宿幾乎找遍，大叔懷著最後的希望，穿得端端正正的前往最後3間民宿。結果還是沒能找到那位女生。失敗之後，大叔表示，能找的地方都找了，「看來她已經回到故鄉了」，所以決定放棄。

被問到為甚麼突然要找她的時候，大叔表示，其實是因為半年前，唯一一個會跟自己溝通的母親去世，令他感到非常寂寞。心理學家表示，平時沒能和其他人溝通的大叔，真的需要的，其實不是一個伴兒，而是一道可以令他開往這個世界的窗戶，只要與其他人建立關係，接觸更多人的時候，他便可以脫離自己的世界了。

延伸閱讀：

被男友忽略期間　異性朋友突然告白　女生動搖：該選誰？

【陰陽眼人】韓男28年來見盡惡鬼　「神方法」教你分辨人與鬼！

文章授權轉載自《香港01》

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