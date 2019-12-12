澳洲野火影響千里外紐西蘭 冰川轉紅震驚眾人

旅行攝影家利茲發現，紐西蘭的冰川異常變為紅色。圖/ CNN 分享 facebook

澳洲野火延燒超過一個多月，儘管澳洲政府已投入數千名消防員與野火搏鬥，卻仍無法控制森林無止境蔓延的大火。澳洲野火除了造成無數民宅被燒毀、動物棲息地遭毀滅，竟也影響了鄰國紐西蘭的冰川。位在千里之外的紐西蘭阿斯帕林山國家公園，因為受到澳洲新南威爾斯州野火的灰塵顆粒影響，境內的冰川竟變為異常的紅色，讓專家憂心冰川暖化的速度將會加速。

根據《CNN》報導，每到夏季，澳洲的森林就會因為酷熱的氣溫、過於乾燥的風起火，近年又因全球暖化的現象加劇，澳洲野火的情況更加惡化。上個月旅行攝影家利茲（Liz Carlson），就在紐西蘭南島的阿斯帕林山國家公園上空，拍攝到異常的冰川景象，原本潔白的冰川變為奇怪的紅色，讓利茲震驚不已。利茲受訪時表示，「當我們的直升機更深入弗朗茲約瑟夫冰川（Kitchener Glacier），看到冰川真的變成紅色，我從未看過這種景象」，「冰川被覆蓋著偏粉色的紅色」她補充說到。

CNN的氣象學者摩尼卡（Monica Garrett）表示，紐西蘭的冰川異常現象，是受到西風盛行的影響。來自澳洲野火的灰塵顆粒，被西風帶往紐西蘭，覆蓋在冰川之上。衛星雲圖也顯示，日前澳洲新南威爾斯州東側的野火所造成的煙霧，橫跨塔斯曼海（Tasman Sea）及紐西蘭北島，飄散至千里之外的紐西蘭南島。

Smoke from #bushfires still affecting Eastern #NSW today. #NSWRFS Smoke plumes moved further inland west reaching the #Riverina, parts of the Central & Northern West overnight. For latest visit: https://t.co/HluBGGIc3a & on air quality visit:https://t.co/RGXNf27Zam pic.twitter.com/c60nf5Gika — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) December 10, 2019 -

紐西蘭南島瓦納卡小鎮的居民卡森（Carlson）也說到，對於這種景象他感到十分痛心，「至少我知道冰川絕不需要這些灰塵，灰塵將覆蓋冰川表層，造成它們無法反射來自太陽的光線，加速冰川融解的情況」。雖然現在尚無法確認這些灰塵顆粒會如何影響冰川，但目前已有專家發現，在亞馬遜雨林（Amazon rainforest）的野火灰塵，已經影響到安地斯山脈的冰川反射太陽光線的能力。