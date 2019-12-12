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格陵蘭融冰增7倍 沿岸難逃淹水惡夢

2019-12-12 15:59台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

格陵蘭融冰恐推升全球海平面上升7公分。(Photo by Pete Markha...
格陵蘭融冰恐推升全球海平面上升7公分。(Photo by Pete Markham on Flickr used under Creative Commons license)
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格陵蘭融冰速度已加快7倍，恐讓海平面升高飆破預期。由各國專家組成的極地研究小組日前公布最新報告，透過分析為期26年的衛星數據發現，格陵蘭從1990年代以來，融冰速度隨著北極快速暖化也正在加快，估計等到本世紀結束，將讓海平面上升相較以往多出7公分。

據《BBC》報導，由89位專家組成的「冰層質量平衡交互比較運動」（IMBIE）重新分析，發現格陵蘭受到北極快速暖化影響，從1992年開始以來已流失3.8兆噸的冰，相當於讓海平面升高10.6公厘，而且速度還在加快。在1990年代初期，流失率約等於每十年為1公厘，但現在已提高到7公厘。

對此，英國利兹大學科學家薛佛德指出，「簡單的規則就是海平面每上升1公分，就有全球約600萬人可能面臨淹水危機，只要有1公分增加，代表都會有人受到衝擊。」

丹麥氣象研究所科學家麥崔姆表示，「格陵蘭流失冰有2種方式，一是表面融化後進入海洋，二是冰山裂冰，與海洋接觸的冰會融化。」

據《英國衛報》報導，這次研究也指出，等到2100年，全球海平面將上升至67公分，比政府間氣候變化專門委員會過去預估的多出7公分。如此劇烈增加，每年將讓4億人暴露在淹水危機之中。另外，海平面上升，也會增加風暴潮的風險，將讓全球沿岸地區更易受打擊。

英國南極調查局科學家希姆表示，「對於所有將受到海平面上升影響的人們來說，這次發現將成為我們極大擔憂。如果高速冰流失率持續，新的臨界點將會比我們稍早想像的更快到來。」

本次研究結果刊登在《自然》期刊。

【更多精采內容，詳見

英國北極暖化

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