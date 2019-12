格陵蘭融冰增7倍 沿岸難逃淹水惡夢

格陵蘭融冰恐推升全球海平面上升7公分。(Photo by Pete Markham on Flickr used under Creative Commons license) 分享 facebook

格陵蘭融冰速度已加快7倍,恐讓海平面升高飆破預期。由各國專家組成的極地研究小組日前公布最新報告,透過分析為期26年的衛星數據發現,格陵蘭從1990年代以來,融冰速度隨著北極快速暖化也正在加快,估計等到本世紀結束,將讓海平面上升相較以往多出7公分。

據《BBC》報導,由89位專家組成的「冰層質量平衡交互比較運動」(IMBIE)重新分析,發現格陵蘭受到北極快速暖化影響,從1992年開始以來已流失3.8兆噸的冰,相當於讓海平面升高10.6公厘,而且速度還在加快。在1990年代初期,流失率約等於每十年為1公厘,但現在已提高到7公厘。

對此,英國利兹大學科學家薛佛德指出,「簡單的規則就是海平面每上升1公分,就有全球約600萬人可能面臨淹水危機,只要有1公分增加,代表都會有人受到衝擊。」

丹麥氣象研究所科學家麥崔姆表示,「格陵蘭流失冰有2種方式,一是表面融化後進入海洋,二是冰山裂冰,與海洋接觸的冰會融化。」

據《英國衛報》報導,這次研究也指出,等到2100年,全球海平面將上升至67公分,比政府間氣候變化專門委員會過去預估的多出7公分。如此劇烈增加,每年將讓4億人暴露在淹水危機之中。另外,海平面上升,也會增加風暴潮的風險,將讓全球沿岸地區更易受打擊。

英國南極調查局科學家希姆表示,「對於所有將受到海平面上升影響的人們來說,這次發現將成為我們極大擔憂。如果高速冰流失率持續,新的臨界點將會比我們稍早想像的更快到來。」

本次研究結果刊登在《自然》期刊。

