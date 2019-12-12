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火星任務大發現 水冰地圖令人興奮

2019-12-12 14:42台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

來自NASA的火星偵察軌道器和火星奧德賽軌道器的數據，也已經能夠探測到地表以下水...
來自NASA的火星偵察軌道器和火星奧德賽軌道器的數據，也已經能夠探測到地表以下水冰的特徵（示意圖）。（photo by Wikipedia）
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火星的水文地圖將成為太空地理大發現？當太空人降落在火星上時，無法攜帶為生所需，但火星上可能有關鍵資源：水，知道火星上水體的位置，甚至可幫助確定載人任務的著陸點。《地球物理研究通訊》最新研究顯示了一張水冰地圖，顯示水可能僅藏於火星地表下1英吋處。

欲求水，先尋冰

根據《CNN》報導，多年來，人類運用機器人不斷的在探索火星，流浪者號對其地表進行了研究，尋找了過去可能的生命跡象和水文，而軌道飛行器則圍繞火星成像並繪製了行星地圖。來自NASA的火星偵察軌道器和火星奧德賽軌道器的數據，也已經能夠探測到地表以下蘊藏水冰的特徵。

美國太空總署噴射推進實驗室研究員西爾萬•皮克斯說：「可以使用小鏟子挖出冰來，甚至不必動用到圓鍬。」並將繼續收集有關火星上埋冰的資訊，以便尋找太空人降落的最佳地點。

原地資源利用

根據《極度科技》報導，NASA正在評估在火星收集必要資源的可能性，這就是所謂的「原地資源利用」。人類生存需要大量水分，因此在火星上獲取水資源將會有很大的幫助。在火星稀薄的大氣層中，液態水不能在地表持續很長時間，但是在地表以下的水冰是穩定的，並且在中緯度地區很容易獲得。

在空照地圖的紫色區域顯示，可能在地表以下1英吋處有水冰，太空人無需任何特殊的挖掘工具即可收集。在火星上採集水不僅可為太空人補充水分，還可以用它為火箭生產氫氣和氧氣，就地生產燃料可以使往返火星的常規旅程便宜得多。

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火星太空人NASA

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