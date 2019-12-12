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廁所門板有兩個掛鉤？ 日本網友爆料驚人用途

2019-12-12 16:01聯合新聞網 綜合報導

廁所門板上的掛勾常常會有一長一短的設計，上方其實是門擋兼作防盜桿。圖／J-tow...
廁所門板上的掛勾常常會有一長一短的設計，上方其實是門擋兼作防盜桿。圖／J-town.net
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您是否有發現廁所門板上的掛鉤，總是有上下兩個呢？最近推特上的日本網友們對於這個話題展開了討論，許多人好奇，為什麼會設計成兩個掛鉤呢？有人提出，這其實是為了防盜，才在原本的掛鉤上又多做一個「防盜桿」，並不是有兩個掛鉤。

推特上的日本網友們對於這個話題有許多討論，有人以為是一個用來掛包包，另一個用來掛外套；但網友提出，這在日本其實是七、八零年代起流行的設計，主要的功能其實是為了防盜，讓掛在下方的物品不會輕易被外面的竊賊取走。也有網友提出，除了改良掛勾以外，現在的廁所多半也都將門板設計成直達天花板，除了讓竊賊的手伸不進來之外，也可以防範偷窺等犯罪。

為驗證掛鉤之所以設計成兩個是否真的是為了防盜，日本媒體J-town.net針對四家製造商進行了訪問。三家位在東京的製造商，都表示其實一長一短的設計，是為了將上方較長的桿作為門檔、緩衝門板，並非是另一個掛鉤。不過關於是否為防盜功能，三家製造商都表示沒有聽說過這種用途。

然而，位在大阪的製造商則給出了不一樣的答案。他們詢問了老一輩的職員，發現原本其實是只有一根桿，同時兼作掛鉤和門擋的設計，但是由於當時失竊率實在太高，才改成將門擋和掛鉤分開，利用上方的門擋防止竊賊從上方竊取掛鉤上的物品。

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