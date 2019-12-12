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遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

打擊網路暴力 YouTube推特各自出招

2019-12-12 14:12中央社 舊金山11日綜合外電報導

影音網站YouTube今天擴大反騷擾政策，除了基於種族、性別認同或性傾向的侮辱外，還禁止「暗示性」的威脅；推特也將制定可供社群媒體同業採用的標準，來共同打擊網路暴力。

法新社報導，YouTube全球信任與安全負責人哈普林（Matt Halprin）透過網路貼文說：「基於種族、性別表達或性傾向等受保護的特質，我們不會再允許惡意侮辱某人的內容。」

「這項政策適用於所有人，從個人到YouTube上的創作者以及政府官員。」

根據哈普林，YouTube已經禁止明確的威脅，但現在「隱晦或暗示性」的威脅也會被阻擋。

哈普林說：「這包括針對個人的模擬暴力或暗示可能發生肢體暴力的語言內容。沒有人應該受到暗示暴力的騷擾。」

華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這項改革部分源於YouTube曾在7月間誓言要打擊「創作者對創作者的騷擾」。

美國網路媒體Vox的同性戀製作人馬沙（CarlosMaza）因為自己的性傾向和古巴裔背景，經常遭右翼評論者克勞德（Steven Crowder）以影片侮辱，YouTube先前遭外界痛斥對此坐視不管。

馬沙剪輯克勞德多年來對他侮辱的影片，內容包括稱馬沙是「大舌頭妖精」和「憤怒的小同志」，影片在網路瘋傳，促使YouTube對此展開調查，最後斷定這些影片並沒有違反YouTube的仇恨言論政策。

於此同時，推特（Twitter）共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）也正挹注資金研究，試圖改變各種資訊在社群媒體上流通的方式，盼能對抗網路暴力、仇恨及不實訊息。

杜錫昨天宣布將提供資金給一個稱作「藍天」（Bluesky）的5人獨立小組，成員包括規劃師、工程師和設計師，來替社群媒體制定一個「開放且分散式的標準」。

杜錫還透過一連串推文解釋，他的目標是讓推特最終能受到這個新標準的管制。這個標準也將開放讓臉書或抖音等社群媒體同業採用。

社群媒體華盛頓郵報古巴

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