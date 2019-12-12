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200律師疑私怨報復襲擊醫院 導致3病人失救枉死

2019-12-12 10:14香港01 方蕙珊

200多名身穿黑色西裝的律師，懷疑因為私怨報復，大肆破壞醫院。（DawnNews...
200多名身穿黑色西裝的律師，懷疑因為私怨報復，大肆破壞醫院。（DawnNewsTV）
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巴基斯坦逾200名律師疑因私怨，週三（11日）襲擊當地一間心臟科醫院，闖入深切治療部大肆破壞，期間有家屬雙手合十求停手，但未被理會，還有人移走一名病人的氧氣罩，另有3名病人因醫護人員被嚇走而導致失救亡。事件震驚全國，總理伊姆蘭‧汗 （Imran Khan）已下令徹查，並指示旁遮普邦政府嚴懲所有參與襲擊人士。

事發於東部城市拉合爾（Lahore），200多名身穿黑色西裝的律師週三（11日）空群出動，在旁遮普心臟病研究所（Punjab Institute of Cardiology）門外示威，集會最終演變成暴力衝突，由原本堵塞醫院出入口，到有人闖入醫院內大肆破壞，醫護人員見狀紛紛逃跑。

死者家屬：我可以向誰追究？

路透社引述醫護人員稱，有律師闖入深切治療部（ICU），在場人士雙手合十、眼泛淚光，要求他們立即離開這個重症病房，但未被理會，「他們打爛玻璃、椅子，基本上是打爛所有東西，有醫生溜出病房，躲在側門伺機救出病人」。

有死者家屬指出，律師徒手拔走病人的氧氣罩，「她是我的姐妹，可憐的女人，我可以向誰追究？」

參與示威的律師曾在現場開槍，向醫院方向投擲石頭和磚瓦，甚至焚燒警車，另有數十部訪客的車輛被燒毀。巴基斯坦黎明新聞電視頻道（Dawn News TV）報道，旗下的女記者在採訪期間遇襲且被搶去電話。

騷亂期間，警方曾施放催淚彈，以及揮動警棍驅散示威者；醫院的救援工作嚴重受阻，病人被困救護車無法前往醫院，多名病人無人照顧。旁遮普邦衞生部長拉希德 （Yasmeen Rashid）表示，事發時院內的醫生為免受傷而躲避，3名病人因而得不到適時治療死亡，當中包括一名年老女病人。

旁遮普邦新聞部長喬漢（Fayyazul Hasan Chauhan）稱，當趕抵醫院瞭解情況時，竟遭律師毆打，甚至有人試圖「綁架」他。

拉合爾政府官員透露，據稱騷亂的導火線是有醫生早前毆打一名拒絕排隊等候治療的律師，律師要求警方拘捕肇事醫生但遭拒絕，其後有醫生上載有關片段嘲笑律師。

當地司法部長表示，此種橫蠻行徑是任何文明社會不能容忍。巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗下令徹查事件，並指示旁遮普邦政府嚴懲所有參與襲擊的人。

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文章授權轉載自《香港01》

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