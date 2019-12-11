櫻花妹超佩服台女！「3大原因」讓她狂讚：地表最強生物

YouTuber早奈惠曝有3大原因，讓她超佩服日本女生。圖翻攝自Youtube頻道「早奈惠 / SANA」。 分享 facebook

台灣女性在你眼中，有什麼特質？一位日本YouTuber「早奈惠」拍影片表示，有3個理由讓她超佩服台灣女生，並說「台灣女生是最強生物」，引發網友熱議。

YouTuber「早奈惠」拍影片解釋，為何她會覺得「台灣女生超強」，第一是「台灣女生不怕蟑螂」，早奈惠表示，有一次她住進位於大阪的Share House，看到有隻蟑螂跑進台灣女生的房間時，她用力敲門提醒對方，對方則淡定回應「是哦？」、「怎麼了？」這反應讓早奈惠很驚訝，直呼「這世界最強的生物不是蟑螂，而是台灣女生」。

第二是「台灣女生對工作很有熱忱」，早奈惠透露，自己曾在台灣的日系公司上班，而該公司不僅職員的女性比率很高，有幾位台灣女性更是主管階級，她們對工作有很大的熱忱，早奈惠坦言，許多日本女性婚後會辭職，改當全職家庭主婦，沒想到台灣女生婚後仍對工作認真負責，讓她相當佩服。

最後一個是「身材太好」，早奈惠表示，某次她和日本友人逛台灣夜市時，看到攤販所販賣的女性衣服多為小尺寸，也讓日本友人覺得很不可思議「那個短褲是大人用還是小孩用」，而且台灣美食普遍來說較為油膩、飲料也很甜，但台灣女生的身材依舊保持完美，這也讓她很疑惑。