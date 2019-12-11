韓流在世界／K-Pop不要分那麼細？白人男團也想當韓星

全外國人班底的男團EXP Edition。 分享 facebook 「只有韓國人才能當K-POP偶像？」2014年韓國學生Bora Kim帶着這個疑問前往美國留學。為完成視覺藝術課程，她決定組成一隊全外國人班底的男團EXP Edition。在美國訓練數月後，當中四位成員決心前往韓國發展。他們在韓國頗受歡迎，但不少外國K-POP迷認為他們是「A貨」，甚至發出死亡恐嚇。BBC報道形容，他們是「世上最具爭議的『韓』團」。

其實，許多K-POP偶像並不是韓國人，而是從中國內地、香港、台灣、泰國、俄羅斯等地前往韓國發展。今年正式出道、來自俄羅斯的Lana在韓國以外面對不少批評，外國粉絲質疑她利用白人身份的「優勢」，並將自己「打扮到亞洲人一樣」；也有人認為她在韓國生活多年，能操流利韓語，並且跟其他歌手在韓國接受嚴謹訓練，應該被視為K-POP一員。

瑞典K-POP粉絲Felicia Ok認為：「是否K-POP偶像並不是由種族決定。」她指出，只要是用韓語來創作歌曲，做一般K-POP偶像做的事便可。K-POP粉絲Alexandra Lindblad則認為：「外國人團體在歐洲或美洲出道實在很奇怪，因K-POP是屬於韓語和韓國人的。」

俄裔的Lana以韓妝打扮甚有K-pop星味，卻有外國網民指摘她「扮亞洲人」。(網上圖片) 分享 facebook

網民質問 為何要把自己扮成亞洲人？

其實，許多K-POP偶像並不是韓國人，而是從中國內地、香港、台灣、泰國、俄羅斯等地前往韓國發展。今年正式出道、來自俄羅斯的Lana在韓國以外面對不少批評，外國粉絲質疑她利用白人身份的「優勢」，並將自己「打扮到亞洲人一樣」；也有人認為她在韓國生活多年，能操流利韓語，並且跟其他歌手在韓國接受嚴謹訓練，應該被視為K-POP一員。

瑞典K-POP粉絲Felicia Ok認為：「是否K-POP偶像並不是由種族決定。」她指出，只要是用韓語來創作歌曲，做一般K-POP偶像做的事便可。K-POP粉絲Alexandra Lindblad則認為：「外國人團體在歐洲或美洲出道實在很奇怪，因K-POP是屬於韓語和韓國人的。」

Z-Boys成員全來自韓國以外的亞洲國家。（網上圖片） 分享 facebook

Z-Boys和Z-Girls :零韓裔組團

韓流湧出國門後，全球市場固然比本土更大，但伴隨而來的問題亦趨增。今年在韓國出道的Z-Boys和Z-Girls，成員來自亞洲不同國家，包括日本、越南、泰國及菲律賓等，成員中並無韓國人，發表的歌曲則以英語為主。娛樂公司Zenith Media負責人Jun Kang承認，推廣這些團體面對不少障礙，「音樂節目單位表明想要K-POP和韓語歌曲，而我們的樂隊並不適合。」他反問：「其他國家的節目會播放不同文化的歌曲，為何這裏只准唱韓語歌？」

不少娛樂公司也有相似的全球化策略。SM娛樂公司藉旗下品牌NCT推出不同男子組合，如中文組合WayV由中國一間唱片公司管理。JYP娛樂公司也有類似發展方向，行政總裁J.Y. Park表示公司有三個全球擴張階段：首先是出口K-POP商品，其次是將外國人才納入音樂團體，最後是完全培養外國人才。他直言：「我們相信這是K-POP的未來。」

隨着韓流的全球化發展，經常會碰到如何定義「韓」的問題。有意見認為，從音樂上來說，K-POP並不是一種類型，因為它涵蓋了Hip Hop、電子音樂及民謠等多種音樂風格。近年韓團和外國歌手合作的機會增多，甚至有歌手唱起韓語、英語和西班牙語的三語混合歌曲，以圖打入拉美市場。

紐約記者兼韓流專家Jeff Benjamin稱，K-POP很少以音樂風格來定義，基本上每首歌都有rapping、歌唱、跳舞部份，以及融合不同風格元素。K-POP重視訓練系統、製作音樂短片，以及鼓勵成員演出綜藝及音樂節目。不少人批評EXP Edition未經歷韓式特訓，難以稱得上是真正的K-POP。

「他們可以呈現當中的音樂風格、造型和氛圍，但他們卻無法展現成為K-POP明星所付出的真正汗水和淚水，這也是我認為他們無法屬於K-POP的原因。」紐約記者Jeff Benjamin

羅致海外人才 成功把K-POP輸出去

若韓流想要作出全球化的長遠發展，有些策略無可避免會引起爭議。由外國人做K-POP明星的問題，主要涉及藐視韓國文化和文化挪用（cultural appropriation）。Bora認為，文化挪用的指控並不公平，因為K-POP本身受很多因素影響。她解釋：「K-POP沒有單一起源或傳統的韓國性，它是許多元素的混合體，受到美國和日本的影響。」

韓流專家、關西外國語大學東亞研究課程教授吳寅圭指出，這是傳統K-POP製作公司和新加入的競爭者如CJ娛樂公司的分別。CJ的策略是尋找及培訓國際人才，為他們製作歌曲和音樂錄像，再出口回他們的國家。許多傳統的K-POP製作公司都不滿意這些競爭者，故一直指摘和批評他們。但他認為，羅致海外人才的策略非常成功，「K-POP從一開始就是國際性和屬於全世界。我認為稱呼他們為『非韓國人的K-POP』是錯誤的指控。」

研究亞洲音樂的韓國中央大學國樂系教授全仁平表示，非韓國人加入K-POP大潮有助傳播韓流，以及將韓流在世界各地本土化，而K-POP並非只為韓國人所作，也不是只有韓國人才做得最好。他認為：「K-POP如今已具備世界性音樂的特徵。K-POP絕對不只是代表韓國人的心性與情感，而是代表了世界各國年輕人的想法與理想。」

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文章授權轉載自《香港01》