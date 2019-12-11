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38男共享1女！詐騙集團包吃包住 屋內保險套供性服務

2019-12-11 16:13聯合新聞網 綜合報導

馬來西亞警方破獲詐騙集團。圖擷自中國報
馬來西亞警方破獲詐騙集團。圖擷自中國報
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馬來西亞的霹靂移民局日前破獲一個詐騙集團，警方總共逮捕40人，集團成員來自中國大陸，由38名男性及2名女性組成，平時藏身在一棟洋房內，不僅包吃包住，還有年輕女子提供性服務。

根據馬來西亞《中國報》報導，移民局執法人員9日傍晚突襲進入一棟獨立洋房，並逮捕40名沒有居留證、濫用入境簽證的中國籍男女，其中38名男性負責處理全天候的線上詐騙，另外2名女子，其中一人負責提供性服務，年長的則幫大家料理三餐。

馬來西亞警方破獲詐騙集團。圖擷自中國報
馬來西亞警方破獲詐騙集團。圖擷自中國報
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霹靂移民局主任卡馬魯丁表示，詐騙集團成員年齡介於18至54歲，2名女性分別為24歲及54歲，由於現場發現可供40人1到2個月的伙食，加上多個用過及未用過的保險套，因此懷疑是由年輕女子提供性服務。

警方一共查獲80台手機、31台電腦、7個網路路由器、76張提款卡、20張中國信用卡、31張中國身分證及1本中國護照。警方連日監視洋房4天，發現集團成員足不出戶，偶爾有外送員來送餐點。

根據初步調查，詐騙集團租下這棟洋房，且在2個禮拜前就開始從事不法行為，詐欺對象為中國人。上個月賽城移民局在一棟6層樓高的建築物突襲跨國詐騙集團，總共逮捕680名中國人，當中有100多名中國人逃脫，種種線索讓該局相信，這次逮捕的40人為上次的漏網之魚。

馬來西亞警方破獲詐騙集團。圖擷自中國報
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詐騙集團保險套詐欺馬來西亞

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