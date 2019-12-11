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聽到低級笑話也只能忍耐 日本大學生控訴「職前性騷擾」

2019-12-11 15:29聯合新聞網 綜合報導

本月二日，大學生們聯合發表聲明，要求日本中央政府正視「職前性騷擾」問題。示意圖。...
本月二日，大學生們聯合發表聲明，要求日本中央政府正視「職前性騷擾」問題。示意圖。圖片來源／ingimage
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近期在日本出現了一個專有名詞：「職前性騷擾」，指的是企業在徵才過程中，濫用人事決定權，對學生們犯下的騷擾案件。本月二日在東京，有大學生召開記者會，要求日本厚生勞動省（相當於國內的勞動部與衛福部）嚴正杜絕相關事件，推特上也出現了許多曾經遭遇類似經驗的網友發聲。

和國內的求職活動不同，日本多數大學生的求職活動會在大三下開始進行，許多企業都會在這時候進行徵才活動，甚至形成「不接受畢業之後才來求職」的默契。因此，對於大三學生而言，如果沒辦法在畢業前取得任何「內定」（即被公司錄取，但可以等到畢業後再去上班），便有可能從此無法獲得正職，必須靠不穩定的兼職度過下半輩子。這樣的心理壓力，使得大多數的學生對於在求職期間發生的性騷擾一再吞忍，也讓企業方面的有心人士有了可趁之機。

今年二月便曾經傳出，有27歲的男性因藉由「校友訪談」的機會對女大學生進行猥褻行為而遭逮捕；一個月後，另一名24歲的男性也因藉校友訪談灌醉女大學生，並在女生下榻的飯店裡進行猥褻行為而遭到逮補。這些事件讓現在正在進行求職活動的學生們忍無可忍，出面控訴。

11月18日，由慶應、上智、早稻田、創價、東大、國際基督教大學等日本名校的大學生所組成的志願團體「SAY(Safe Campus Youth Network)」發表了緊急聲明，要求厚生勞動省應停止將求職過程中所發生的性騷擾排除在職場性騷擾之外，針對此類性騷擾事件提出具體的防治措施，包括在大學和企業內設置特定諮詢窗口等。

記者會上，學生也陳述了自己曾經遭遇過的性騷擾，包括女性被面試官詢問感情狀況，並暗示「我們公司有很多人都是跟同事結婚，所以你也放心了吧？不過如果不快點交男朋友的話就會銷不出去了喔。」等和就業毫無關聯的言論。

女學生指出，「我很努力參加各種實習、面試、校友訪問，就是為了早點得到內定，卻遭遇到這種待遇。」同時又因為怕被人資說是不會看氣氛、不懂溝通交流，「對這種噁心的笑話也只能強顏歡笑。」

「SAY」也公布了相關調查，有許多學生都在求職過程中，被校友訪談的校友實行「灌酒」、「伸出鹹豬手」、「叫我穿薄一點的絲襪」、「說如果陪他去賓館他就會推薦我」等相當於性騷擾的舉措。許多人由於害怕公佈出來會受到指責，只好持續隱瞞類似情況。

有人認為，在面試時被詢問感情狀況，是公司方面為了確保新人不會因為產假或育嬰假而不得不的舉措。然而，以「吝於給予產假或育嬰假」的心態本身，事實上也已經是性別歧視了。

醫療社會學家河合薰指出，除了女性受到性騷擾的情況以外，男性受到性騷擾的情況雖然少有曝光，但一樣是嚴峻的問題。其中，最常見的就是以對性經驗的質問侮辱男學生的案例。其他如肢體接觸等女性常遇到的性騷擾，對男性而言也不少見。而倘若男學生遭遇到各種性騷擾而提出不滿，就會面對「男生被摸一下又不會少一塊肉」等等異樣眼光，因此難以主張自己的權利。

「職前性騷擾」的話題在推特上猛烈延燒起來，網路媒體Citrus就整理了幾則相關的貼文：有網友提出，自己曾經被企業方強迫陪吃飯、不斷要求要去賓館、硬是拖過末班車時間，甚至一度試圖強吻，讓她毛骨悚然。有網友說自己認識的人裡，就有「跟我去賓館就讓你錄取」的受害者。

也有網友提起自己男性友人的經驗，該友人在面試裡，被不斷問到「一個禮拜做幾次？」「這麼年輕應該天天做吧？」之類的問題，讓他不堪其擾；更有人因為打算外派東南亞就業，結果被面試官問到「是不是因為在日本不夠夯，才想去東南亞玩女人？」等惡劣的提問。

性騷擾求職面試大學生性別歧視育嬰假

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