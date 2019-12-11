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哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

男子天生無雙臂小腿 3填問卷申領津貼都被刁難

2019-12-11 11:22香港01 記者方蕙珊／報導

唐納隆天生沒有手臂及小腿。圖擷自facebook Kev Donnellon
唐納隆天生沒有手臂及小腿。圖擷自facebook Kev Donnellon
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英國男子唐納隆（Kevin Donnellon）天生沒有手臂和腿，但早前申領福利津貼竟被要求填寫一份長達24頁的問卷，申明他確實不適宜工作；唐納隆批評當局的做法「惡毒」，且有冒犯及侵犯私隱之嫌。

現年58歲的唐納隆疑因母親懷孕期間服用抗妊娠嘔吐藥物沙利度胺（Thalidomide），導致患上海豹肢症畸形（Phocomelia），天生沒有手臂和小腿，只靠肩膀以下的小手拿東西，走路要以義肢作輔助，「這並不代表我長出了雙臂和腿」，唐納隆生氣地說。

擁有社會科學學士學位的唐納隆，原希望自力更生養育兩名子女，惟15年前身體出現問題，除了因為經常戴上義肢產生背痛，還因患上二型糖尿病出現併發症，逼使他要從職場退下來。

唐納隆並非首次申領津貼，但當局在處理他最近的申請時仍要求重新填寫資料，當中包括一份長達24頁問卷，以確定他是否適合工作，以及領取不同津貼的其他表格，變相縮減了唐納隆原本申領的津貼金額。

對於政府系統沒有紀錄他的資料，唐納隆表示費解，「去年我兩度被要求重填問卷，連計今次已是第三次，12月25日前交回，竟是如此的快樂聖誕！這實在令人很不快。」他更批評有關做法是針對殘障人士。

不幸患上海豹肢症的唐納隆是全球約一萬名受害者之一，在1950年代末至1960年代初，不少孕婦服用沙利度胺來抑制晨吐症狀，導致胎兒身體出現缺陷，四肢發育不全。

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文章授權轉載自《香港01》

英國義肢

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