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影／野火燒不盡 雪梨金色海岸被灰燼染成黑色

2019-12-10 15:47聯合報 編譯周辰陽／即時報導

澳洲新南威爾斯省各處持續面臨野火肆虐，最大城市雪梨連日面臨空汙威脅，現在又因一波波海浪將燃燒過後的灰燼沖上岸，將金色海岸染成黑色沙灘

從當地居民布瑞南（Imogen Brennan）7日拍攝的影片可看到，巴莫路海灘（Balmoral Beach）一帶海水混濁，黑色浪頭退去時，在沙上留下如同墨水的痕跡與層層灰燼。只要伸手一抓，就可見到形狀仍接近完整、被大火燒過的樹葉和其他碎片。

「我從沒看過這種景象，」布瑞南告訴《路透》：「我到大海游泳時，部分水域的灰燼太厚了，我甚至看不到撥水的雙手。」

儘管水質惡劣、沙灘受到汙染，遠處仍可見到泳客在嬉戲。但海洋生態學家強生（Emma Johnston）指出，一旦灰燼被雨水帶入集水區，就可能汙染雪梨居民的飲用水，導致人體健康受到影響，魚類也可能無法覓食。此外，還有可能間接引發藻類繁生，消耗水中氧氣，將使得魚類大量死亡。

新南威爾斯鄉村消防局局長費茲西蒙斯指出，雪梨10日將面臨溫度高達攝氏40度的熱浪來襲，讓超過百處的野火繼續蔓延。受到高溫和全面乾旱的雙重威脅，當局十多年來首對大雪梨、藍山和伊拉瓦拉等地發布2級限水令，嚴格控管澆花、洗車跟泳池用水。

澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現巴莫路海灘出現成堆灰燼，伸手就可抓...
澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現巴莫路海灘出現成堆灰燼，伸手就可抓到形狀仍接近完整、被大火燒過的樹葉和其他碎片。路透/Imogen Brennan
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澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現巴莫路海灘出現成堆灰燼，將海水變混...
澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現巴莫路海灘出現成堆灰燼，將海水變混濁，浪頭也被染黑。路透/Imogen Brennan
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澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現巴莫路海灘出現成堆灰燼，但遠方仍可...
澳洲新南威爾斯省野火持續肆虐，雪梨居民7日發現巴莫路海灘出現成堆灰燼，但遠方仍可見到民眾入海戲水。路透/Imogen Brennan
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雪梨沙灘

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