影／野火燒不盡 雪梨金色海岸被灰燼染成黑色

澳洲新南威爾斯省各處持續面臨野火肆虐，最大城市雪梨連日面臨空汙威脅，現在又因一波波海浪將燃燒過後的灰燼沖上岸，將金色海岸染成黑色沙灘。

從當地居民布瑞南（Imogen Brennan）7日拍攝的影片可看到，巴莫路海灘（Balmoral Beach）一帶海水混濁，黑色浪頭退去時，在沙上留下如同墨水的痕跡與層層灰燼。只要伸手一抓，就可見到形狀仍接近完整、被大火燒過的樹葉和其他碎片。

「我從沒看過這種景象，」布瑞南告訴《路透》：「我到大海游泳時，部分水域的灰燼太厚了，我甚至看不到撥水的雙手。」

儘管水質惡劣、沙灘受到汙染，遠處仍可見到泳客在嬉戲。但海洋生態學家強生（Emma Johnston）指出，一旦灰燼被雨水帶入集水區，就可能汙染雪梨居民的飲用水，導致人體健康受到影響，魚類也可能無法覓食。此外，還有可能間接引發藻類繁生，消耗水中氧氣，將使得魚類大量死亡。