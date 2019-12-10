遏止動物非法交易 專家籲用新科技

動物非法交易已成為全球第四大走私的獲利類型。有鑑於歐洲動物非法交易頻傳，日前在英國機場查獲多隻美洲鬣蜥，英國皇家學會專家指出，遏止動物非法交易除了教育宣導之外，透過新技術，包括使用空拍機監測海上船隻非法行為，都可以達到一定效果。

迷信海馬壯陽

據《英國衛報》報導，出於個人收藏或購買動物部位治療疾病等因素，讓全球非法動物交易已是第四大獲利的走私行為，僅次於毒品、槍枝與人口。

近年來，動物非法交易越加頻繁，從走私娃娃魚到英國及過去3年已有超過50萬隻穿山甲從非洲被販賣至亞洲，其中8種穿山甲中更有2種已被列為極度瀕危物種，而且除了穿山甲之外，瀕危走私動物還包括大象、犀牛、歐洲鰻鱺與海馬。

據《英國衛報》報導，義大利海岸海洋環境研究所科學家格里斯帝納研究南部的塔蘭多海馬將近20年，當時海馬數量曾是歐洲密度最高之一，但海馬數量在2016~2017年間大量減少，原因就是盜獵，因為在中國大陸，許多人相信海馬是強力壯陽藥，海參則為作食物或用在藥物或化妝品上。

海馬生存受威脅

據估計，每年遭到捕捉的海馬約3,700萬隻，《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》指出，過度捕捉與無永續性交易，讓海馬生存已受到威脅。對此，保育人士認為，尋找方法來遏止這些生物消失已成為急迫問題。

英國皇家學會研究人員利特瑟表示，最令人擔憂的非法野生動物交易之一就是大量捕殺鯊魚取其魚翅，而解決方法之一就是使用科技，例如空拍機飛至船隻上空拍攝肢解鯊魚的行為。他指出，「隨著合成孔徑雷達等越來越精準裝置開發後，可讓相關單位即時從空中監測非法捕魚。」

【更多精采內容，詳見 】