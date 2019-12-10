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公務員最該擔心的不是年金減少，而是沒年金！印尼總統：2020年以AI取代高官

2019-12-10 15:12未來城市@天下 文．曾彥菁

印尼總統佐科威在世界經濟論壇上發表言論。 圖片來源：天下雜誌
印尼總統佐科威在世界經濟論壇上發表言論。 圖片來源：天下雜誌
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佐科威表示，他已經指示局處首長，將最高層原有的四階體制精簡到兩階，部分人力作業將由AI人工智慧取代，以減少審核外國投資時的繁文縟節，希望此舉能吸引更多外資，加速印尼的產業發展。

佐科威尚未透露實行細節，例如哪些職位將被取代，或如何應用AI輔助，也表示要等國會通過相關法案後才能實行。不過，目前印尼國會中有高達七成的席次隸屬執政黨，因此外界推估通過的機率很大，好奇接下來印尼會如何運用這些AI官員。

推動基礎建設 協助產業轉型

今年四月才在大選中成功獲勝連任的佐科威，與以往權貴家族把持的政權不同。他出自平民階層，曾擔任過梭羅市長、雅加達省長，並在2014年以53.15%的得票率，打敗威權統治者前總統蘇哈托的前女婿普拉伯沃（Prabowo Subianto），成為印尼第七任總統。

天下雜誌報導，佐科威在過去五年的任期，積極推動印尼的產業轉型，要由依賴天然能源如石油、天然氣的出口，朝向高端製造、數位經濟產業發展。佐科威常對人民呼籲：「印尼必須停止依賴出口天然資源，必須讓出口更多元，我們必須多投資在基礎建設上。」

為取得建設經費，佐科威趁著國際油價低點時，一口氣砍掉三成燃油補貼，雖造成物價上漲，民怨四起，佐科威還親上火線與民眾溝通；但此舉也讓印尼的基礎建設經費，從2015年的256兆印尼盾，增加到2019年的415兆印尼盾（約台幣8,790億），成長超過六成。

此時的印尼，就像台灣的「十大建設時期」，政府積極建設高速公路、港口、電廠、煉鋼廠等。佐科威認為，不應該出口單純的原物料，而是應該運用天然資源，加工製造高端產品後，以更高價值的方式出口。

而一向為人詬病的雅加達市中心交通，原是全球第12大交通最糟的城市，每天從郊區通勤到市區人口約138萬。捷運計畫早在1980年代就提出，但繁瑣的官僚體系與經費問題，導致延宕30年、換了四任總統，才終於在今年三月迎來史上的第一條捷運，從每天早上5點營運到晚上12點，估計每班運次可疏通1,800位乘客。

佐科威經濟學 吸引外商投資

佐科威曾多次強調要簡化投資手續，穩定政治環境，以吸引外商，被稱之為「佐科威經濟學」（Jokonomics）。在2015年世界經濟論壇上，佐科威就曾發表談話，邀請各界領導者投資印尼。

他提到過去印尼仰賴天然資源出口，但1980年代全球油價暴跌，嚴重危及印尼經濟，有鑒於歷史的教訓，佐科威呼籲：「今天，我們必須轉型，從消費轉為製造、從消費轉為投資：投資基礎建設、投資產業，還有最重要的，投資人力資源——二十一世紀最寶貴的資源。」

他也告訴企業領導者：「請你們都來印尼投資吧，如果遇上任何問題，就打電話找我，」並擺出一個打電話的手勢，逗得全場大笑鼓掌。

平民出身的佐科威，了解要改變印尼權貴家族的政權體制，就要和外資合作，引入不同系統的資源。從這個觀點來看，引入AI官員取代舊有政治，也是這位總統改革路上的重要一步。

「全文轉載自未來城市(公務員最該擔心的不是年金減少，而是沒年金！印尼總統：2020年以AI取代高官)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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