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日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀

2019-12-10 13:07聯合新聞網 綜合報導

櫻克爾奇超齡的容貌被網友封為「真人版蘿莉」！圖/Instagram
櫻克爾奇超齡的容貌被網友封為「真人版蘿莉」！圖/Instagram
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被稱為是「奇蹟的13歲」的日本混血少女櫻克爾奇，超齡的高顏值讓她迅速在時尚圈打開知名度。就讀國中的她，利用暑假時間打工當模特兒，沒想到意外人氣爆棚。過去她曾被時尚活動「TGC teen 2019 Summer」選為模特兒，目前櫻克爾奇也確定將在明年2月的時尚大秀再度登場。

根據《ITmedia》報導，櫻克爾奇（サクラ・キルシュ）的父親是名德國人，母親則是日本人。年僅13歲、就讀國中的她，身高就已經有166公分，五官精緻、深邃有神的眼睛，讓人無法輕易將眼神從她身上移開。

櫻克爾奇從小居住在日本，因為父親的工作因素，曾移居瑞士3年。後來趁暑假時回日本打工當模特兒，才因成熟的外表及超齡的表現備受關注。不管是英倫校園風，還是成熟的風格服飾，櫻克爾奇都駕馭的十分完美，讓人完全無法想像他只是個國中生。

很多網友對於櫻克爾奇的表現大為讚賞，認為她的氣勢，是無法在一般的13歲女孩身上看到的。也有網友說，雖然大家都很漂亮，但櫻克爾奇特別美麗，更有人直封她「真人版蘿莉」！

櫻克爾奇在今年7月時，就曾被時尚活動「TGC teen 2019 Summer」選為模特兒，9月時也在時裝周「Rakuten GirlsAward」登場，現在她將會配合日本經紀公司愛貝克斯的行程，繼續出席各項活動。目前確定的是，櫻克爾奇將在明年2月出席大型的時尚活動「第30回TOKYO GIRLS COLLECTION」，屆時櫻克爾奇的超齡美顏，想必會成為全場焦點。

模特兒

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