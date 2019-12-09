女性譜寫歌劇 維也納150年首例

維也納國立歌劇院將上演150年來首部由女性譜曲的作品《奧蘭多》。圖為作曲家紐沃斯。（photo by YouTube） 分享 facebook

維也納國立歌劇院將上演150年來首場由女性譜曲的歌劇。奧地利女作曲家紐沃斯改編英國文學家吳爾芙作品《奧蘭多》，將其以歌劇形式呈現。《奧蘭多》一劇則仔細刻畫主人翁的性別認同掙扎的心路歷程，也釋出世界應具有更多包容性的訊息。

150年來首部女劇作

根據《BBC》報導，奧地利劇作家紐沃斯根據英國文學家吳爾芙作品，將《奧蘭多》改編成歌劇形式躍上舞台。劇中主要描述主角英格蘭從男性轉變為女性的心路歷程，也以「跨性別」及「性別可變性」為主題，釋出世界不該只有「非男即女」2分法的訊息。紐沃斯表示：「不只是性別，而是所有的事情都不該這麼簡單地被劃分。」

紐沃斯指出，《奧蘭多》一劇象徵著人性及言論表達的自由。她表示很榮幸成為維也納歌劇院150年來的首位女性劇作家，相信會有更多人前仆後繼。此劇將由美國次女高音凱特琳賽主演，美國跨性別歌手龐德也會在劇中擔任配角。

女權意識抬頭

據《衛報》報導，「《奧蘭多》不只是一部經典文學，它也提醒著我們，社會中有許多無形的框架強加於人們身上，而社會通常是由男性所建構。」

《奧蘭多》劇中的主要角色都由女性擔綱演出，服裝則由日本的女服裝設計師川久保玲操刀。「非常開心能夠參與這一刻，看到女權及跨性別議題能登上歷史悠久的奧地利國立歌劇院。」她說。

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