親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

女性譜寫歌劇 維也納150年首例

2019-12-09 18:16台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

維也納國立歌劇院將上演150年來首部由女性譜曲的作品《奧蘭多》。圖為作曲家紐沃斯...
維也納國立歌劇院將上演150年來首部由女性譜曲的作品《奧蘭多》。圖為作曲家紐沃斯。（photo by YouTube）
分享

維也納國立歌劇院將上演150年來首場由女性譜曲的歌劇。奧地利女作曲家紐沃斯改編英國文學家吳爾芙作品《奧蘭多》，將其以歌劇形式呈現。《奧蘭多》一劇則仔細刻畫主人翁的性別認同掙扎的心路歷程，也釋出世界應具有更多包容性的訊息。

150年來首部女劇作

根據《BBC》報導，奧地利劇作家紐沃斯根據英國文學家吳爾芙作品，將《奧蘭多》改編成歌劇形式躍上舞台。劇中主要描述主角英格蘭從男性轉變為女性的心路歷程，也以「跨性別」及「性別可變性」為主題，釋出世界不該只有「非男即女」2分法的訊息。紐沃斯表示：「不只是性別，而是所有的事情都不該這麼簡單地被劃分。」

紐沃斯指出，《奧蘭多》一劇象徵著人性及言論表達的自由。她表示很榮幸成為維也納歌劇院150年來的首位女性劇作家，相信會有更多人前仆後繼。此劇將由美國次女高音凱特琳賽主演，美國跨性別歌手龐德也會在劇中擔任配角。

女權意識抬頭

據《衛報》報導，「《奧蘭多》不只是一部經典文學，它也提醒著我們，社會中有許多無形的框架強加於人們身上，而社會通常是由男性所建構。」

《奧蘭多》劇中的主要角色都由女性擔綱演出，服裝則由日本的女服裝設計師川久保玲操刀。「非常開心能夠參與這一刻，看到女權及跨性別議題能登上歷史悠久的奧地利國立歌劇院。」她說。

【更多精采內容，詳見

奧蘭多歌劇院奧地利維也納女權

延伸閱讀

研究：Yescarta細胞療法 淋巴瘤患者至...

極致豪奢！「俠客」歐尼爾求售的加州豪宅裡面長...

明年6月6日起 上海迪士尼門票最高漲至30...

右膝半月板撕裂 阿米努無限期休兵

相關新聞

天龍號對接太空站 載實驗鼠測試肌力

2019-12-09 18:17

南非小姐獲封2019環球小姐 盼為女性賦權

2019-12-09 15:39

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

芝麻街50年 大鳥操偶師病逝享壽85歲

2019-12-09 14:57

沙烏地阿拉伯女權提升 餐廳不再男女有別

2019-12-09 14:32

世界大外宿 5萬人體驗遊民生活

2019-12-09 13:56

勇敢！遭丈夫凌虐砍斷雙手 俄女出書為反家暴出聲

2019-12-09 13:31

日本仁醫中村哲遭槍殺…遺體返鄉 旅日阿富汗人機場迎靈

2019-12-09 12:31

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

陪伴日本戰後復興：國民動漫《海螺小姐》的庶民萬象

2019-12-09 08:30

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被凍死

2019-12-09 14:58

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

2019-12-09 13:46

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

紐西蘭懷特島今火山爆發 1遊輪在旁至少1死數失蹤

2019-12-09 10:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

日本仁醫中村哲遭槍殺…遺體返鄉 旅日阿富汗人機場迎靈

2019-12-09 12:31

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

芬蘭新總理全球最年輕…由同志雙親養大 34歲馬林心念從政初衷

2019-12-09 12:52

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18

勇敢！遭丈夫凌虐砍斷雙手 俄女出書為反家暴出聲

2019-12-09 13:31

日皇德仁皇后雅子生日感言 遺憾仁醫中村哲喪命海外

2019-12-09 14:04

紐西蘭懷特島火山爆發死亡人數增至5死 至少10人失蹤

2019-12-09 16:50

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

不再「戀愛中」？川普嗆金正恩：敢敵對就讓你失去一切

2019-12-09 12:48

影／屋主體諒送貨員辛勞 「門口籃子」暖心舉動網友喊讚

2019-12-09 13:32

衛報：北韓把自己當詹姆士龐德的對手 威脅不全是假

2019-12-09 12:59

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04

眾院司委會主席：川普彈劾案若送審 3分鐘即判罪

2019-12-09 10:21

英國會大選 推演三劇本

2019-12-08 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top