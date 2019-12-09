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天龍號對接太空站 載實驗鼠測試肌力

2019-12-09 18:17台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

天龍號重達2,585公斤，搭載貨物重量超過952公斤，可在軌道實驗室進行38種不...
天龍號重達2,585公斤，搭載貨物重量超過952公斤，可在軌道實驗室進行38種不同的實驗（示意圖）。（photo by Wikipedia）
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「太空飛鼠」！民間航太科技公司SpaceX製造的「天龍號」太空船，8日與太空站完成對接，上面載運著2,500多公斤的物資，除了太空人補給品和實驗原料、器材、機器人外，還有40隻經過基因改造，肌肉和骨骼異常強壯的實驗鼠，科學家戲稱牠們是「太空飛鼠（Mighty Mouse）」。

人因互動機器人

根據《CNN》報導，實驗鼠們來自緬因州的1個實驗室，這些「太空飛鼠」都經過基因改造，肌肉組織特別強壯。因為無重力狀態會導致肌肉退化，科學家希望透過動物實驗來找出解決方法。

另有1台名為CIMON-2的友善型機器人，它是互動式行動伴侶Crew的下一代。該機器人在德國航空航天中心製造，並使用基於「華生」建立的IBM人工智慧。它旨在與人類互動，並於太空人在太空站上進行自動導航研究時幫助他們執行任務。

可做38種實驗

根據《Space.com》報導，Dragon的其他實驗包括百威啤酒的啤酒實驗，用於測試大麥種子如何在太空中生長。這是百威公司在太空站進行的第4次太空實驗。美國太空總署未來將在太空站上為其激光動力的冷原子實驗室提供升級服務，該實驗室旨在創造太空中最冷的環境，以研究對原子的量子反應。

天龍號重達2,585公斤，搭載貨物重量超過952公斤，可在軌道實驗室進行38種不同的實驗。天龍號的CRS-19任務將於2020年1月6日結束，屆時太空船將返回地球並在加州海岸附近的太平洋落海。太空船將帶回約816公斤科學樣本。

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太空人基因德國

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