世界大外宿 5萬人體驗遊民生活

上周末在全球各大城市包括紐約、倫敦、澳洲布里斯本及愛爾蘭都柏林等,同時舉辦了「世界大外宿」(World`s Big Sleep Out)的活動,邀請成千上萬的民眾露宿街頭體驗遊民生活,全球超過5萬人響應。

活動發起人小約翰(Josh Littlejohn)是一間蘇格蘭連鎖三明治店的負責人,他表示全世界各個角落盤據許多無家可歸的遊民,人數近年來不斷增加已經演變成一場危機,因此他認為有必要提醒各國政府協助遊民,鼓勵提供更多庇護所和社會住宅,並呼籲企業家提供更多工作機會。

小約翰希望該活動的募款金額能達到5000萬美元,他也表示會將其中一半的善款回饋給最需要的地方性非營利組織,如紐約遊民聯盟(Coalition for the Homeless in New York)。

紐約市街頭估計有至少3900位遊民,而這些遊民每天晚上都生活在水深火熱之中,就在今年10月曼哈頓的華埠街道上,有四名遊民在睡覺時被活活打死,兇手也是一名24歲的遊民。

除此之外各界名人紛紛出席活動,好萊塢巨星威爾史密斯(Will Smith)甚至到紐約的活動現場,在被霓虹燈渲染的時代廣場舞台上,親自朗讀一段「睡前故事」給當天參與的群眾聽;其他好萊塢巨星喬治庫隆尼(George Clooney)和李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)等人也都到場支持。

在倫敦的特拉法加廣場(Trafalgar Square),室外溫度只有攝氏10度又配上豪大雨的氣候,許多現場民眾表示難以想像遊民每天都在這樣的環境下度過;除了金獎影后海倫米蘭(Helen Mirren)在活動現場朗讀給群眾,創作歌手巴格(Jake Bugg)和沃克(Tom Walker)等也親自上台表演。