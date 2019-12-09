親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14聯合新聞網 綜合報導

托里（中）和她的四個伴侶，從左邊數來分別為馬克、克里斯托弗、伊森、特拉維斯。...
托里（中）和她的四個伴侶，從左邊數來分別為馬克、克里斯托弗、伊森、特拉維斯。圖擷自facebook
分享

隨著社會風氣改變，主流單配偶制已經無法滿足少數人。在美國的佛羅里達州有位20歲女子托里（Tory Ojeda），她擁有四個伴侶且五人住在一個屋簷下，5人平均年齡21歲，如今因為托里懷孕，全部升格為爸媽，面對外界看衰這段關係，他們表示希望在未來這能成為一種普遍現象。

根據《每日郵報》報導，20歲的托里在高中時就遇見18歲的伴侶馬克（Marc），在兩個月後他與23歲特拉維斯（Travis）相談甚歡，特拉維斯成為她的第二位伴侶，同時也是她在法律上的未婚夫。不久22歲的伊森（Ethan）和克里斯托弗（Christopher）加入這段關係，5個人開始同居生活。

托里表示，大家都有各自的臥室，晚上休息時男生們可以自由進出她的房間，以確保每個人都有平等待遇。7個月前，托里發現自己懷孕了，經過時間表確認，那是她與克里斯的孩子，托里表示「我們打算一起撫養嬰兒，所以每個人都是爸爸」。

儘管這是一段開放式關係，但托里是目前唯一擁有多個伴侶的人，托里直言「老實說，如果有人找到第二個伴侶，我會喜歡的」，鼓勵男性可以追求自己喜歡的人。面對感情中吃醋問題，伊森認為「有幾種健康的方法可以解決，主要只是互相交談」，特拉維斯補充「總是會有嫉妒的時刻，這確實需要一定的克制」。

然而，他們的家人對此段關係感到悲觀，但托里認為「很多人都是在一夫一妻制的文化中長大的，如果你只在乎別人眼光，那麼你會不真正地愛一個人」，解釋應該要多看眼前的伴侶，不要管外界眼光。孩子即將在明年2月出生，他們已經做好準備迎接女嬰到來。

懷孕

延伸閱讀

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456...

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍...

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 ...

相關新聞

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

陪伴日本戰後復興：國民動漫《海螺小姐》的庶民萬象

2019-12-09 08:30

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童逾百次

2019-12-09 11:11

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

暗夜惡火肆虐新德里工廠 至少奪35命

2019-12-08 14:31

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

加濕器半夜突着火 燒到溶膠超恐怖 日網民分享驚險逃生經歷

2019-12-08 10:48

印度父葬夭折兒竟聞哭聲 揭另一早產女嬰遭活埋 急送院救一命

2019-12-08 10:48

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

2019-12-08 14:35

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

2019-12-09 11:14

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

打破外界對華爾街的刻板印象 高盛執行長身兼夜店DJ

2019-12-08 18:09

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

2019-12-08 14:35

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

聯邦政府12周育嬰假 換來川普太空部隊

2019-12-08 13:18

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法

2019-12-08 13:23

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任

2019-12-08 13:17

殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

紐西蘭懷特島今火山爆發 當時約百人在島上已有傷者

2019-12-09 10:49

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top