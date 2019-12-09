她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸爸

托里（中）和她的四個伴侶，從左邊數來分別為馬克、克里斯托弗、伊森、特拉維斯。圖擷自 facebook 分享 facebook

隨著社會風氣改變，主流單配偶制已經無法滿足少數人。在美國的佛羅里達州有位20歲女子托里（Tory Ojeda），她擁有四個伴侶且五人住在一個屋簷下，5人平均年齡21歲，如今因為托里懷孕，全部升格為爸媽，面對外界看衰這段關係，他們表示希望在未來這能成為一種普遍現象。

根據《每日郵報》報導，20歲的托里在高中時就遇見18歲的伴侶馬克（Marc），在兩個月後他與23歲特拉維斯（Travis）相談甚歡，特拉維斯成為她的第二位伴侶，同時也是她在法律上的未婚夫。不久22歲的伊森（Ethan）和克里斯托弗（Christopher）加入這段關係，5個人開始同居生活。

托里表示，大家都有各自的臥室，晚上休息時男生們可以自由進出她的房間，以確保每個人都有平等待遇。7個月前，托里發現自己懷孕了，經過時間表確認，那是她與克里斯的孩子，托里表示「我們打算一起撫養嬰兒，所以每個人都是爸爸」。

儘管這是一段開放式關係，但托里是目前唯一擁有多個伴侶的人，托里直言「老實說，如果有人找到第二個伴侶，我會喜歡的」，鼓勵男性可以追求自己喜歡的人。面對感情中吃醋問題，伊森認為「有幾種健康的方法可以解決，主要只是互相交談」，特拉維斯補充「總是會有嫉妒的時刻，這確實需要一定的克制」。

然而，他們的家人對此段關係感到悲觀，但托里認為「很多人都是在一夫一妻制的文化中長大的，如果你只在乎別人眼光，那麼你會不真正地愛一個人」，解釋應該要多看眼前的伴侶，不要管外界眼光。孩子即將在明年2月出生，他們已經做好準備迎接女嬰到來。