影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

空橋末端地板未鋪滿，讓女童從縫隙中墜落。圖擷自 facebook 分享 facebook

千萬別讓孩子在陌生環境獨自玩耍，意外總是來的突然。近日在馬來西亞發生一起悲劇，有位媽媽帶著兩個女兒到百貨公司遊玩，三人走到連接兩棟大樓的5樓空橋上，豈料，空橋末端踏板並未鋪滿，瘦小的女童從縫隙中掉落，當場墜樓身亡，也讓家屬不能接受。

根據《Daily Express TV》報導，來自馬來西亞柔佛州的一位媽媽，帶著3歲及1歲7個月的女兒到沙巴州遊玩，當天下午3點多，吃完午餐後媽媽讓小孩在百貨公司裡散步，姐姐牽著妹妹走路的稚嫩模樣，讓媽媽拿起手機錄下這美好的畫面。

豈料，兩位女童走到空橋末端時，1歲7個月女童突然消失，媽媽上前查看才發現女童從未鋪滿踏板的縫隙中墜落，她趕緊拉著3歲女兒往回跑找人求救，這幕也正好被監視器拍下，讓人看了心痛不已。

事後警方向媒體發出聲明，誤稱玩耍中的姐妹是一對兄弟，又將錯誤歸在女童媽媽的粗心，指責媽媽只顧著玩手機，才會造成此起事件。但女童叔叔反駁，他表示媽媽與孩子的距離只有兩步，大樓並未有任何警語標誌，不接受警方說法。