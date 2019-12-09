親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21聯合新聞網 綜合報導

空橋末端地板未鋪滿，讓女童從縫隙中墜落。圖擷自facebook
空橋末端地板未鋪滿，讓女童從縫隙中墜落。圖擷自facebook
分享

千萬別讓孩子在陌生環境獨自玩耍，意外總是來的突然。近日在馬來西亞發生一起悲劇，有位媽媽帶著兩個女兒到百貨公司遊玩，三人走到連接兩棟大樓的5樓空橋上，豈料，空橋末端踏板並未鋪滿，瘦小的女童從縫隙中掉落，當場墜樓身亡，也讓家屬不能接受。

根據《Daily Express TV》報導，來自馬來西亞柔佛州的一位媽媽，帶著3歲及1歲7個月的女兒到沙巴州遊玩，當天下午3點多，吃完午餐後媽媽讓小孩在百貨公司裡散步，姐姐牽著妹妹走路的稚嫩模樣，讓媽媽拿起手機錄下這美好的畫面。

豈料，兩位女童走到空橋末端時，1歲7個月女童突然消失，媽媽上前查看才發現女童從未鋪滿踏板的縫隙中墜落，她趕緊拉著3歲女兒往回跑找人求救，這幕也正好被監視器拍下，讓人看了心痛不已。

事後警方向媒體發出聲明，誤稱玩耍中的姐妹是一對兄弟，又將錯誤歸在女童媽媽的粗心，指責媽媽只顧著玩手機，才會造成此起事件。但女童叔叔反駁，他表示媽媽與孩子的距離只有兩步，大樓並未有任何警語標誌，不接受警方說法。

有人指責是媽媽疏失釀悲劇，但家屬表示業者並未放置警語。圖擷自facebook
有人指責是媽媽疏失釀悲劇，但家屬表示業者並未放置警語。圖擷自facebook
分享

馬來西亞

延伸閱讀

山林解禁後，國賠法修正劃出公務員的責任界線

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍...

陪伴日本戰後復興的國民動漫：《海螺小姐》的庶...

相關新聞

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

陪伴日本戰後復興：國民動漫《海螺小姐》的庶民萬象

2019-12-09 08:30

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店

2019-12-08 21:31

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

暗夜惡火肆虐新德里工廠 至少奪35命

2019-12-08 14:31

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

加濕器半夜突着火 燒到溶膠超恐怖 日網民分享驚險逃生經歷

2019-12-08 10:48

印度父葬夭折兒竟聞哭聲 揭另一早產女嬰遭活埋 急送院救一命

2019-12-08 10:48

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

2019-12-08 14:35

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30

嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任

2019-12-08 11:24

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

打破外界對華爾街的刻板印象 高盛執行長身兼夜店DJ

2019-12-08 18:09

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36

紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

2019-12-08 14:35

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法

2019-12-08 13:23

聯邦政府12周育嬰假 換來川普太空部隊

2019-12-08 13:18

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36

北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任

2019-12-08 13:17

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

新德里工廠大火 至少43死

2019-12-08 16:05

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top