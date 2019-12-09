影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡
千萬別讓孩子在陌生環境獨自玩耍，意外總是來的突然。近日在馬來西亞發生一起悲劇，有位媽媽帶著兩個女兒到百貨公司遊玩，三人走到連接兩棟大樓的5樓空橋上，豈料，空橋末端踏板並未鋪滿，瘦小的女童從縫隙中掉落，當場墜樓身亡，也讓家屬不能接受。
根據《Daily Express TV》報導，來自馬來西亞柔佛州的一位媽媽，帶著3歲及1歲7個月的女兒到沙巴州遊玩，當天下午3點多，吃完午餐後媽媽讓小孩在百貨公司裡散步，姐姐牽著妹妹走路的稚嫩模樣，讓媽媽拿起手機錄下這美好的畫面。
豈料，兩位女童走到空橋末端時，1歲7個月女童突然消失，媽媽上前查看才發現女童從未鋪滿踏板的縫隙中墜落，她趕緊拉著3歲女兒往回跑找人求救，這幕也正好被監視器拍下，讓人看了心痛不已。
事後警方向媒體發出聲明，誤稱玩耍中的姐妹是一對兄弟，又將錯誤歸在女童媽媽的粗心，指責媽媽只顧著玩手機，才會造成此起事件。但女童叔叔反駁，他表示媽媽與孩子的距離只有兩步，大樓並未有任何警語標誌，不接受警方說法。
相關新聞
美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲2019-12-09 06:58
陪伴日本戰後復興：國民動漫《海螺小姐》的庶民萬象2019-12-09 08:30
捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬2019-12-08 21:10
日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態2019-12-08 22:47
日本政府推觀光 擬新建約50家高級飯店2019-12-08 21:31
日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣2019-12-08 18:31
海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡2019-12-08 15:56
暗夜惡火肆虐新德里工廠 至少奪35命2019-12-08 14:31
星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球2019-12-08 14:00
影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證2019-12-08 13:26
加濕器半夜突着火 燒到溶膠超恐怖 日網民分享驚險逃生經歷2019-12-08 10:48
印度父葬夭折兒竟聞哭聲 揭另一早產女嬰遭活埋 急送院救一命2019-12-08 10:48
通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵2019-06-09 20:00
熱門文章
日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣2019-12-08 18:31
紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船2019-12-08 13:23
藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了2019-12-08 13:30
美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器2019-12-08 18:47
紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創2019-12-08 14:35
日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態2019-12-08 22:47
影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡2019-12-09 09:21
精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演2019-12-09 10:00
金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦2019-12-09 08:48
影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚2019-12-08 18:33
北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告2019-12-08 22:26
捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬2019-12-08 21:10
華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒2019-12-08 14:30
嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任2019-12-08 11:24
近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致2019-12-08 23:34
今天開盤前 五件國際事不可不知2019-12-09 07:43
打破外界對華爾街的刻板印象 高盛執行長身兼夜店DJ2019-12-08 18:09
北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告2019-12-08 23:53
為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？2019-12-09 08:36
影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證2019-12-08 13:26
影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲2019-12-08 18:33
經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮2019-12-08 17:36
紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜2019-12-08 14:35
日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日2019-12-08 18:57
嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準2019-12-08 17:42
星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球2019-12-08 14:00
巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看2019-12-08 23:00
美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲2019-12-09 06:58
川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法2019-12-08 13:23
聯邦政府12周育嬰假 換來川普太空部隊2019-12-08 13:18
全球寬鬆 撐得住2020股市2019-12-08 23:46
殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢2019-12-08 14:36
北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任2019-12-08 13:17
AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋2019-12-09 00:15
貿易戰衝擊 美中都傷2019-12-08 23:27
馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見2019-12-08 22:50
海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡2019-12-08 15:56
Fed明年政策 可能更「鴿」2019-12-08 23:44
新德里工廠大火 至少43死2019-12-08 16:05
股市迭創新高但三分之二美國人無感2019-12-08 22:04
留言