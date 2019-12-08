海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

海洋中的含氧量下降會影響鮪魚等大型魚類的生存空間。（photo by geek_love3 via Flickr, used under CC license） 分享 facebook 海洋中的氧氣量下降，恐造成危害生態系的連鎖反應！根據國外最新研究發現，地球上海洋的氧氣量在過去50年間有逐年下降的趨勢，共有約700個海域受到影響，氣候變遷被認為是造成此改變的主因，且可能會連帶造成生態系的破壞。

海洋中含氧量下降

根據《紐約時報》的報導，國際自然保護聯盟（IUCN）結合來自17國共67人的研究團隊發佈最新報告指出，世界上海洋的氧氣含量在1960年到2010年間下降了2％，該現象被稱作「脫氧反應」，主要因氣候變遷造成，另也有可能受其他人為因素導致，例如營養鹽污染等。

「海洋中含氧量下降程度看似不多，不過這是因為人類生活在氧氣量充足的環境。」海洋生物保育專家蘭福利比喻，若人們來到聖母峰的頂端，2％的氧氣流失就會有巨大影響。他也提到，海洋中的氧氣不是均衡分布的，在一些熱帶海域中，氧氣流失量可達到40％至50％。

生態系將受影響

《英國廣播公司》的報導指出，海洋中含氧量的改變可能會對生態造成衝擊，低含氧量的海域對水母的生存有利，但對於較大型且游泳速度快的物種，例如鮪魚、馬林魚、及部分種類鯊魚，就不是個好消息了。據該研究報告，這些大型魚類將被迫遷移到較淺的海域，但同時也得承受更高的過度捕撈風險。

「海洋中氧氣量的減少，代表棲息地與生態多樣性的流失。」海洋生物學家艾普斯表示，「這會改變海洋中的能量與生物化學循環，然而我們尚未知道這些改變會帶來什麼後果。」

蘭福利表示，海洋中的氧氣耗竭現象來自於海水暖化與酸化，將會為危害到海洋生態系，若要終止低氧海域的擴張，人們需要果斷地控制溫室氣體的排放，以及來自農業或其他陸上來源所排放的營養鹽污染。

【更多精采內容，詳見 】