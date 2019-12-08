影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

影片來源：YouTube (CBS News)

五歲男童克拉克(Michael Orlando Clark Jr.)日前在密西根州肯特郡(Kent County)出席自己的領養聽證會、正式加入新家庭，幼兒園全班36名同學全數到場，一同見證這個人生中的重要時刻。

每位小朋友5日上午都在現場拿著貼有紅色小愛心的小木棍，對小麥克表達關愛，並向法官自我介紹、說明出席原因；同學史蒂芬(Steven)說：「麥克是我最好的朋友。」

幼兒園老師說：「本學年一開始，我們就是一家人；不一定要有相同的基因，只要互相支持與關愛，就是一家人。」

當小麥克的養父母敲下木槌、宣告領養手續正式完成時，現場響起如雷掌聲。

法庭允許每個領養家庭舉行半小時的聽證會，來與親戚朋友共同慶祝領養手續完成。

當天是肯特郡第23屆年度領養日；當天活動由該郡巡迴法院家庭部門舉辦，現場還請到耶誕老人問候各家庭與小朋友們。

小麥克的養父母已經收養他一年；養母向有線電視新聞網(CNN)透露，有天她送他上學時，女老師麥奇向她提出這個想法，既然領養手續即將完成，兩人就同意讓當天對小麥克來說更特別。

麥奇便開始規畫、預訂校車，讓全班同學參加一場難忘的校外教學。