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影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26世界日報 編譯樊蕙／綜合7日電

影片來源：YouTube (CBS News)

五歲男童克拉克(Michael Orlando Clark Jr.)日前在密西根州肯特郡(Kent County)出席自己的領養聽證會、正式加入新家庭，幼兒園全班36名同學全數到場，一同見證這個人生中的重要時刻。

每位小朋友5日上午都在現場拿著貼有紅色小愛心的小木棍，對小麥克表達關愛，並向法官自我介紹、說明出席原因；同學史蒂芬(Steven)說：「麥克是我最好的朋友。」

幼兒園老師說：「本學年一開始，我們就是一家人；不一定要有相同的基因，只要互相支持與關愛，就是一家人。」

當小麥克的養父母敲下木槌、宣告領養手續正式完成時，現場響起如雷掌聲。

法庭允許每個領養家庭舉行半小時的聽證會，來與親戚朋友共同慶祝領養手續完成。

當天是肯特郡第23屆年度領養日；當天活動由該郡巡迴法院家庭部門舉辦，現場還請到耶誕老人問候各家庭與小朋友們。

小麥克的養父母已經收養他一年；養母向有線電視新聞網(CNN)透露，有天她送他上學時，女老師麥奇向她提出這個想法，既然領養手續即將完成，兩人就同意讓當天對小麥克來說更特別。

麥奇便開始規畫、預訂校車，讓全班同學參加一場難忘的校外教學。

法官派翠西亞‧賈納說：「有時候領養家庭與孩子們會走過漫長的過程，經歷奇蹟與改變，得到強大的社群支援，就像小麥克的這場領養聽證會這樣；他的幼兒園全班同學都到場，告訴他『我們愛你，我們支持你，我們不只是今天會陪伴你，往後的日子也將這樣繼續。』」

五歲男童克拉克(前左)的收養聽證會上，幼稚園的同學都到場見證克拉克一生重要的一刻...
五歲男童克拉克(前左)的收養聽證會上，幼稚園的同學都到場見證克拉克一生重要的一刻。(肯特郡法院)
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幼兒園愛心校車

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