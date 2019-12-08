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加濕器半夜突着火 燒到溶膠超恐怖 日網民分享驚險逃生經歷

2019-12-08 10:48香港01 記者謝茜嘉／報導

樓主於家中特意開着加濕器並正在熟睡。直至凌晨時份，突然聽到屋內火警鐘響起來，結果...
樓主於家中特意開着加濕器並正在熟睡。直至凌晨時份，突然聽到屋內火警鐘響起來，結果一起身即驚見加濕器已經著火並冒出黑色濃煙。（「AG_SYSTEM」Twitter圖片）
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冬天天氣又乾又凍，加濕器成為不少人家居必備之物。不過最近有日本網民分享超恐怖經歷，表示有晚開着加濕器睡覺，直至凌晨時分聽見火警鐘響起，才驚覺原來是家中的加濕器着火冒煙，結果消防員到場救熄火種，不過加濕器早已被燒溶一半，非常恐怖。事主坦言經一事長一智，以後亦不敢再開電器過夜。

該網民近日於Twitter分享家中出現驚險的火災經歷，他表示周三（4日）當晚在家中睡覺時特意開着加濕器。直至凌晨時份，在睡夢中突然聽到屋內火警鐘響起來，樓主一起身即驚見加濕器已經着火並冒出黑色濃煙，於是走到客廳想找滅火筒自行救火，但最後失敗。

火警鐘因為不斷鳴響引來附近鄰居圍觀，樓主終打電話聯絡當地消防熱線119求助。他解釋消防員到場後，使用了滅火乾粉把火撲滅，結果整間房亦是殘留下來的乾粉，而加濕器更幾乎被燒剩一半，部份溶膠更已黏在地上，非常恐怖。

事主坦言，幸好火警鐘在加濕器的上方才及早感應到濃煙，否則後果不堪設想，又表示後來清潔房間才是最辛苦的一環，因為不能用吸塵機吸去乾粉，只可用毛巾清理，加上加濕器被燒後變成溶膠黏在地上，結果要花大量時間才完成清潔。他又稱經過此驚險一夜，之後亦不敢再開暖氣或其他電器過夜，更好心提醒其他網民千萬不要開着電器熟睡。

相中可見，加濕器來自日本品牌「YUASA」，在日本樂天網上商店亦有發售，價格為4055至7109日圓不等（約292至512港元）。

延伸閱讀：

獨居日女脫剩內衣去廁所　行李篋倒下擋門超驚嚇　靠一件物品救命

內地酒樓騎呢機關慶生日　飯枱升起如郭富城舞台　神秘嘉賓極驚嚇

文章授權轉載自《香港01》

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