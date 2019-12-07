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日本瑜伽大師增高操 網友：我每天做高了2cm

2019-12-07 14:57香港01 抹茶仔

日本網民於每天做瑜珈，發現自己竟高了2公分。圖／香港01提供
日本網民於每天做瑜珈，發現自己竟高了2公分。圖／香港01提供
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身高，是不少人的死穴。對於某些人來說，世上最遙遠的，莫過於169與170之間的1cm距離。究竟在錯過發育的黃金時期後，有甚麼方法能再讓自己長高呢？

近日有日本網民於Twitter分享一位瑜伽老師獨創的增高操，並表示自己每天跟著做，發現自己竟高了2cm！

Zero Training增高法

這位瑜伽老師叫 石村友見，獨創一套「零位訓練」（Zero Training）拉筋法，有瞬間增高之效，最多能增高5cm！沒想到有網民堅持每天做，竟將暫時性的增高效果變成永久性。

早前石村老師亦有在日本電視台節目《嵐にしやがれ》分享這套瞬間增高法，簡單3招就能瞬間增高近1cm。

渴望二度發育的朋友絕不能錯過！堅持每天做的話，說不定就有奇蹟發生呢！

就算無法變成永久性增高，也起碼能在量身高前作作弊吧...

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

Twitter

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