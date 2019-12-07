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BBC氣象主播稱積雪嚴重 Siri亂入吐槽：這是錯誤的預報

2019-12-07 12:39聯合新聞網 綜合報導

一名BBC氣象主播播報美國中西部的降雪情況時，Siri突然出聲打臉「現在沒有下雪...
一名BBC氣象主播播報美國中西部的降雪情況時，Siri突然出聲打臉「現在沒有下雪」，讓場面變得相當尷尬。圖截自推特
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蘋果系列產品的Siri功能雖然方便，但因聲控功能敏感度高，許多人都有無意間叫出Siri的經驗，有時甚至會鬧出笑話。日前，BBC一名氣象主播在棚內播報美國中西部的降雪情形時，手上的Apple Watch突然發出聲音表示「現在沒有下雪」，讓場面一度相當尷尬。

根據《Mashable》的報導，BBC電視台氣象主播沙弗那克（Tomasz Schafernaker）日前在棚內播報氣象新聞時，提及美國中西部因為連日的降雪，道路都已被積雪覆蓋，不料，此時沙弗那克手上的Apple Watch突然出聲吐槽，「現在沒有雪，這是錯誤的預報」。被Siri打臉的沙弗那克臉上頓時閃過尷尬的表情，只好趕緊道歉圓場，面對另一名主播的調侃，他則無奈地表示「我想他（指Siri）並不知道我在說什麼地方」。

這段有趣的小插曲被BBC放到推特上，沙弗那克本人也轉發了這段影片，委屈表示「我真的沒有召喚Siri」，並開玩笑地標註蘋果公司的帳號，要他們給一個解釋。事後，有網友指出，沙弗那克應該是開啟了「抬手說話（Raise to Speak）」的功能，只要舉起手，就可以叫出Siri、直接對Apple Watch下指令，所以，沙弗那克才會在播報新聞時，意外召喚出Siri。

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