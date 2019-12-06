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影／南極郵輪行：主打生態觀光 每人卻製造5噸碳排放

2019-12-06 15:31聯合報 編譯周辰陽／即時報導

南極大陸幅員遼闊、氣候極端，堪稱地球上最不適合人居的地方，近年卻成為新興觀光景點，越來越多遊客願花大錢坐郵輪，前往世界盡頭來一趟生態觀光之旅，但諷刺的是，他們的出現卻也會製造更多碳排，加速南極生物圈的衰亡。

《法新社》記者10月底加入430名乘客，參與全球第一艘油電混合動力遊輪「阿蒙森號」（MS Roald Amundsen）首航南冰洋。

《南極條約》規定，該地唯一允許的商業活動是捕魚和觀光。因南極半島一帶氣候較溫和，旅遊活動多集中在這一帶；冷戰結束後，前蘇聯的破冰船投入市場，讓郵輪在南極行駛趟數逐漸增加，過去幾年更是快速發展。

以「阿蒙森號」來說，拆掉舞廳和賭場等娛樂設施，換成各種科學活動和講座，再加上各種珍饈美食，18天旅程的標準客艙船票要價7000歐元（約台幣23.7萬），附陽台和按摩浴缸的套房則是25000歐元（約台幣85萬）。

國際南極旅遊經營者協會（IAATO）估算，今年11月到明年3月間，估計將有78500名觀光客造訪南極、較去年增幅達4成。

根據世界氣象組織，南極是地球上暖化最快的地區之一，過去50年來氣溫上升近3度，是全球平均溫度上升的三倍快。現在「消逝中的南極」卻成觀光賣點，一對德國夫妻就說，他們要趁南極還在時前來欣賞自然奇景，為此還另外付錢抵銷搭飛機的「碳足跡」。

旅遊社行程也主打環保，使用侵入性和汙染度較低的遠征郵輪（Expedition cruises），一旦郵輪載客數超過500人，乘客就會被禁止下船，也對登岸遊客設下重重嚴格限制。

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）專門研究極地的霍爾教授（Michael Hall）則說：「南極大陸還是留給企鵝和研究人員吧，雖然實情是，這不太可能發生。」

他表示，能盡量低碳、減少對南極的影響固然好，但當每一趟行程，每位訪南極遊客平均會製造5噸碳排量，就會產生「嚴重問題」。

對於外界的擔心，南極旅遊業界則期許觀光客來此一遊，見證和了解南極風光美景後，可以成為保育大使。但有遊客坦承感到內疚，就算按規定盡可能減少汙染，但依然留下不可抹滅的碳足跡。

「阿蒙森號」乘客11月9日登上南極半月島（Half Moon Island），近...
「阿蒙森號」乘客11月9日登上南極半月島（Half Moon Island），近距離觀賞企鵝。南極旅遊業者對登岸遊客設下重重嚴格限制，避免汙染環境。法新社
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「阿蒙森號」乘客11月7日於南設得蘭群島的奇里瓜諾灣（Chiriguano Ba...
「阿蒙森號」乘客11月7日於南設得蘭群島的奇里瓜諾灣（Chiriguano Bay）觀看日落。學者指各國旅客飛往南美搭乘郵輪期間，就已經造成碳排放。每名遊客平均碳排量超過5噸，科學研究船和郵輪也會排放汙染的廢氣，都會為南極環境帶來嚴重風險。法新社
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海德路德遊輪（Hurtigruten）油電混合動力遠征郵輪「阿蒙森號」11月8日...
海德路德遊輪（Hurtigruten）油電混合動力遠征郵輪「阿蒙森號」11月8日駛入南極南設得蘭群島（South Shetland Islands）的奧恩港（ Orne Harbur）。南極大陸近年成為熱門的生態之旅觀光景點，業界估計本年度遊客增幅較去年將達4成。法新社
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南極郵輪紐西蘭

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