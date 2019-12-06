不比才藝比「魅力」 日本美魔女大賽52歲美女榮后冠

在時尚雑誌《美ST》舉辦的「國民美魔女大賽」中，獲得優勝的坂村香。圖／ 日刊SPA 分享 facebook

由時尚雑誌《美ST》舉辦的「國民美魔女大賽」，從2010年開始，已經經過了十屆的歷史，每年都會選出35歲以上，才貌兼備的成熟美女，讓她們以「Team美魔女」的名義，不但可以在媒體上露臉，還可以參加各種企業或公益活動。今年，節目迎來十週年，卻也即將成為最後一屆。因此，除了本屆前五強外，更從過去九屆的十五強美女中，每屆各選出一名，共計十四名佳麗參戰，可謂是集大成之年。

這個比賽不僅僅是比較外表而已，每位佳麗隨著年紀增長，都經歷過各種艱辛和困苦的經驗，而得以跨越那些難關的毅力，和在這些過程中散發出的美麗，才正是該比賽所追求的「女性美」。參賽者中，不乏為人妻、為人母的參賽者，她們或多或少經歷過結婚、生產，甚至是離婚、再婚等各種經驗，有著各自的意志。

根據日刊SPA報導，今年的決選在本月5日，於日本橋三井大禮堂舉辦。比賽由三回合構成，不同於傳統的選美比賽，第一回合所比較的並不是才藝，而是「將來會如何繼續保持自己的魅力」；第二回合則是泳裝競賽，所有佳麗身著主辦單位指定的黑色泳裝參賽；第三回合則是洋裝競賽，會場中的觀眾們都不禁發出了讚嘆之聲。

最終優勝由今年52歲，同時也是第一屆比賽代表的坂村香（坂村かおる，音譯）女士奪得，她在第一屆過後、整整隔了十年才再度參賽，十年間所經歷過更年期和家中長輩的看護等經歷。

第二名由參賽者中最年輕的川端步女士奪下，她是一名39歲的單親媽媽，大學便懷孕產下女兒的她，在年輕時便經歷過人生的滄桑，卻決意成為一個「不讓女兒羞愧的母親」。

獲獎後，坂村香在台上發表了她的感想，「我的心情很激動。能走到今天這一步都是因為朋友跟家人的支持和鼓勵。52歲了還站上選美舞台，對我來說不是一件容易的事。但我會為了不愧對『美魔女』的名號，繼續向前邁進的。」

評審委員桐野安子在講評時提到，「坂村女士的存在，展現了年長者的美麗，能夠讓我們再也不畏懼歲月在我們身上留下的痕跡。川端女士的堅毅，則讓我們看見為人母親的強悍。希望各位將來，在人生中遇到各種挑戰，也都不要輕言放棄，繼續用你們的美麗姿態，綻放光彩。」